Mais de 100 municípios baianos recebem aulões do UPT neste sábado

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, neste sábado, 19, das 8h às 12h, mais uma etapa dos aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). As aulas, com foco nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, são ministradas por professores monitores do Programa Universidade para Todos (UPT) das universidades estaduais parceiras (UEFS, UESC, UESB e UNEB) e devem mobilizar cerca de 17 mil estudantes.

Em Salvador, os colégios estaduais Heitor Vilas Lobos, no Cabula; Raphael Serravalle, na Pituba; e Nelson Mandela, em Periperi, são algumas das unidades de ensino que terão os aulões. No interior, as atividades serão realizadas, por exemplo, no Colégio Estadual José Carvalho Baptista; no município de Rio Real; no Colégio Estadual Duque de Caxias, em Entre Rios; e no Centro Territorial de Educação Profissional Litoral Norte e Agreste Baiano, em Alagoinhas.