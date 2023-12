Mostra de projetos de alunos da rede estadual tem saldo positivo | A TARDE

Foram três dias de arte, cultura, ciência e tecnologia com protagonismo jovem na Arena Fonte Nova. O Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação – Ciências, Tecnologia, Cultura e Artes encerrou, ontem, e contou com mais de 3 mil alunos da rede pública de ensino, promovido pela Secretaria de Educação do Estado (SEC). Ocorreram mostras de projetos de pesquisa, apresentações culturais e debates produzidos pelos estudantes.

O encontro marcou a culminância de trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo. Os estudantes vieram de 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) da Bahia. “Só na parte de ciência e tecnologia são 900 expositores. No canto coral, dança, teatro compõem os demais quase 2.100 estudantes, além daqueles que são convidados de algumas escolas de Salvador”, destaca a titular da SEC, Adélia Pinheiro.

Nos três dias de evento teve apresentação de fanfarras escolares, com música e dança, exibição de documentário, oficinas, agência de notícias, mostra de dança, coral estudantil, festival de teatro, roda de conversa e exposição dos projetos de pesquisa na Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (Feciba).

Um dos projetos apresentados é o Debuggy Car da Escola Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informações e Comunicação (Ceeptic). O carro elétrico chamou atenção dos demais estudantes. Um dos integrantes da equipe é Matheus Santos Moreira, 18 anos. “A gente procurou um material que fosse leve, eficiente e ecológico e acabou achando o PVC. A gente fez de acordo com o modelo 3D que fizemos. Tem guidão de bike porque pode acelerar na mão, assim ajudando pessoas com deficiência. Também temos placa solar, que é ligada a uma bateria só dela, e quatro baterias ligadas ao motor. E usamos bancos de ônibus. É um carro elétrico, ecológico e leve. É a proposta”, explica.

Para o professor e orientador do projeto, Anderson Reis, participar do evento é motivo de muito orgulho. “Pegar esses alunos entre 16 e 18 anos, inseri-los no mundo do trabalho com esse conhecimento foi maravilhoso. Fico muito orgulhoso”, relata.

Para os alunos, foi especial não só apresentar seus projetos, mas se conectar com pessoas de outros territórios do estado. “Foi ótimo a gente apresentar um pouco do nosso trabalho e conhecer o trabalho dos outros, conhecer outras pessoas, dividir conhecimento. Eu conheci muita gente e são experiências que eu vou levar para o resto da vida”, disse o estudante do Centro Territorial de Educação Profissional de Itaparica, Lucas Rafael Silva.

Ontem, teve ainda a mostra de artes visuais, mostra dos álbuns patrimoniais, seminários, mostra vídeos, além de apresentações culturais de povos indígenas. As atividades foram encerradas com show do cantor João Gomes.

A TARDE Educação

A importância da leitura também teve destaque no Encontro Estudantil com a participação do A TARDE Educação, programa que juntamente ao Comitê de Leitura e Circulação da Associação Nacional de Jornais (ANJ) desenvolve ações educativas para formar leitores e cidadãos críticos. Uma das pedagogas que, na última quarta-feira, participou da mesa "O poder transformador da leitura” e representou o programa, foi Márcia Teixeira. “O encontro reitera a importância de publicizar as iniciativas estudantis de todo estado, valorizando a pesquisa e a inovação como ferramentas fundamentais para a relação ensino-aprendizagem", destaca.

A pedagoga Berta Cunha, que também representou o A TARDE Educação, também se surpreendeu e afirmou a relevância da leitura no processo de socialização e formação do indivíduo.

“Nesse contexto, o jornal torna-se uma ferramenta pedagógica de cunho indispensável à manutenção dos conteúdos didáticos, tornando as aulas contextualizadas, contribuindo assim na integralidade formativa dos educandos", pontua.

