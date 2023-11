Município de Camaçari estrutura sistema de educação infantil | A TARDE

Com o intuito de garantir a revisão colaborativa do Sistema Próprio de Ensino da Educação Infantil, a Secretaria de Educação de Camaçari (Seduc) promoveu, esta semana, a Ciranda de Ateliês - encontros propositivos com gestores e vice-gestores, professores, auxiliares de classe e coordenadores pedagógicos que atuam nas unidades que ofertam Educação Infantil (creches e pré-escolas), bem como familiares das crianças.

Trata-se de um momento de escuta, alinhamentos e levantamento de sugestões, com foco na sistematização colaborativa do Referencial Curricular da Educação Infantil que contemplará, entre outros, aspectos situacionais, concepções teórico-metodológicas e orientações para a organização do currículo dessa oferta, além da criação de cadernos pedagógicos, produção de vídeos ilustrativos de situações de aprendizagem como referência prática e diários de classe que darão suporte às práticas dos professores.

Esse projeto inclui, também, a formação continuada dos profissionais que atuam na educação infantil ofertada pela rede municipal.

A Ciranda de Ateliês foi iniciada, na última terça-feira, reunindo o Grupo de Trabalho com Educadores (GTE) que trabalha com os bebês (crianças de 0 a 2 anos), e seguiu até ontem, envolvendo os profissionais que atuam nas classes de crianças bem pequenas (2 e 3 anos) e crianças pequenas (4 e 5 anos).

“É um momento de diálogo e participação ativa dos pais e dos educadores na concepção de propostas para a melhoria progressiva do atendimento ofertado às crianças”, explicou a secretária da Educação, Neurilene Martins.