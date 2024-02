Projeto oferta capacitação gratuita para jovens negros em Salvador | A TARDE

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do curso ORI Empreendedorismo. Com o objetivo de proporcionar capacitação e impulsionar o empreendedorismo, a ação vai destinar 40 vagas para jovens afrodescendentes de 18 a 29 anos de Salvador.

Os encontros do ORI Empreendedorismo terão início no dia 19 de fevereiro, no auditório da Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris. O curso, com duração de dois meses e carga horária de 156 horas, visa promover conhecimentos teóricos e práticos.

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. São oito módulos que oferecerão não apenas conhecimento acadêmico, mas também orientações práticas para a criação de negócios sustentáveis e com impacto social. Dentre as disciplinas estão Gestão Financeira, Economia Criativa e Afroempreendedorismo, Marketing Digital e Inserção do Jovem no Mundo do Trabalho.

Os participantes terão acesso a dicas de negócios, complementada por oficinas de preparação para os pitchs finais. Além disso, será fornecido auxílio transporte e alimentação para facilitar a participação dos alunos.

O Projeto ORI Empreendedorismo foi lançado em 2019, formando 200 alunos em cinco territórios, incluindo Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Simões Filho e Camaçari. A proposta é proporcionar oportunidades concretas para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens, contribuindo assim com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) de redução das desigualdades e emprego digno e crescimento econômico.

Interessados podem obter mais informações sobre vagas, aulas e turmas entrando em contato pelo WhatsApp: 71 9684-7342 ou pelo telefone (71) 3350-5526. Link para inscrições aqui.