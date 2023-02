Rede estadual atinge marca de 700 mil matriculados

A rede estadual de ensino atingiu a marca de 700 mil matriculados para este ano letivo. A marca foi comemorada pela secretária de Educação do estado, Adélia Pinheiro, durante participação na Feijoada do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, na tarde deste sábado,18.

Ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Geraldo Jr. e e de outras secretárias e secretários de Estado, Adélia aproveitou a oportunidade para reforçar que a mobilização pela matrícula dos estudantes continua no Carnaval.

“Quero aproveitar a maior festa do planeta para reforçar uma mensagem importante: as aulas da rede estadual já começaram, mas quem perdeu o prazo da matrícula ainda pode estudar em uma das nossas escolas em 2023. Nossa meta é garantir todo mundo na escola”, pontuou.

“Já temos 703.083 estudantes, mas podemos ter mais de 1 milhão e vamos trabalhar para ampliar o número atual”.

As aulas retornam na próxima quinta-feira, 23, e a matrícula poderá ser feita em qualquer escola da rede estadual de ensino.

“Não tem burocracia. Pais, mães ou responsáveis pelos estudantes devem ir presencialmente à escola de sua preferência e garantir a matrícula”, pontuou Adélia, que projeta um ano de atividades escolares integradas com as famílias.

“No último sábado, abrimos nossas unidades para o projeto ‘Encontro da Família com a Escola’. Acolhemos, dialogamos e apresentamos nossa estrutura e nossos projetos a cerca de 20 mil pais, mães e familiares em toda a Bahia. Em breve, lançaremos outro projeto, que abrirá as escolas aos sábados para a comunidade escolar, proporcionando atividades culturais, esportivas e alimentação. Teremos um ano especial, com a participação de todos que acreditam no poder transformador da educação”, concluiu.

Busca ativa

Passado o período de matrículas on-line, o governo iniciou o processo de busca ativa de estudantes nos 417 municípios da Bahia.

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia que visa a identificação e a matrícula de crianças e adolescentes que estejam fora da escola ou em risco de abandoná-la.

“Em parceria com a UNICEF, estamos fazendo a Busca Ativa, mas todos podem fazer parte desta grande mobilização, que é permanente, ou seja o Carnaval também é tempo de falar de educação. A campanha continua”.