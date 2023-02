Resultado final dos concursos públicos para professores é divulgado

Os resultados dos concursos públicos para professores da educação básica, profissional e indígena e a mediadores do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC) foram divulgados nesta sexta-feira, 24. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE).

Os contratos de trabalho são sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), tendo a validade de 36 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Ao todo, foram ofertadas 1.800 vagas. Destas, 1.119 são para a educação básica, 626 direcionadas para a educação profissional e 55 para a educação indígena. Além disso, 315 são para os mediadores do EMITEC.