Saiba como solicitar vaga nas escolas estaduais de forma on-line | A TARDE

O Governo do Estado disponibiliza serviço de matrícula on-line no portal, que possibilita aos estudantes ou seus responsáveis solicitar a vaga ou transferência para outra escola estadual sem precisar sair de casa.

Passo a passo para solicitar a matrícula ou transferência on-line:



1. Acessar o portal "ba.gov.br" e criar o cadastro, informando os dados do estudante (CPF/e-mail e senha). O processo de cadastro do portal necessita de uma autenticação, que é realizada através do e-mail informado no cadastro. Fique atento, pois este e-mail de autenticação poderá cair na sua caixa de spam;



2. Escolher um dos serviços: Solicitar Nova Matrícula Para Estudantes da Rede Estadual; Matrícula Nova Estudante PCD na Rede Estadual de Ensino ou Solicitar Transferência Estudantes da Rede Pública Estadual, observando o cronograma de matrícula, pois cada serviço acontece em uma data específica;

3. Pressionar o botão "SOLICITAR", quando será verificado se o CPF logado no portal é válido e, em caso positivo, o estudante será redirecionado para a tela de solicitação de matrícula e/ou transferência na rede estadual de ensino;

4. Na tela de solicitação, clicar no serviço desejado, preenchendo as informações de dados pessoais e escolha da unidade escolar que deseja ingressar ou ser transferido.

Para maiores detalhes da sua solicitação de matrícula ou transferência, consulte aqui o Guia Rápido da Matrícula 2024.



Confira o calendário de Matrícula 2024



15 de janeiro - Exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD).



16 de janeiro - Transferência do estudante que concluiu o ano letivo em 2023 na rede estadual de ensino e que pretende se transferir para outra unidade escolar da própria rede, por desejo próprio ou porque a unidade escolar onde estudou não oferta a série seguinte.



17 e 18 de janeiro – Concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental que vierem da rede municipal de ensino. Os estudantes que concluíram o 9º ano poderão optar por algum curso técnico de nível médio.



19 de janeiro – Matrícula nova para estudantes do Ensino Fundamental.



22 e 23 de janeiro – Matrícula nova para estudantes do Ensino Médio.