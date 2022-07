Ucsal negocia com grupo de Brasília, mas nega venda

A venda da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) ao grupo Ecossistema Brasília Educacional não aconteceu, é o que aponta a Associação Universitária e Cultural da Bahia (Aucba), que é a mantenedora da Ucsal.



Publicada no Bahia Econômica, a venda da instituição seria na verdade uma espécie de “apoio técnico” à instituição que tem dívida de R$ 200 milhões, segundo a Aucba.

“A mantenedora AUCBA, com o intuito de melhorar e aperfeiçoar sua gestão administrativa e acadêmica e superar suas dificuldades financeiras, estabeleceu negociações em vista de um contrato com o Ecossistema Brasília Educacional, para a gestão de suas atividades, passando a contar com o seu apoio técnico”, escreveu em nota a associação.

O Brasília Educacional, controlado pelo empresário Wellington Guimarães, foi alvo de denúncia de envolvimento em esquemas de fraudes no Financiamento Estudantil (Fies) que poderiam chegar a R$ 1 bilhão. O empresário, que é ligado ao agronegócio e que controla com o seu grupo algumas faculdades do Brasil, negou as acusações.

A Ucsal é uma instituição privada sem fins lucrativos que se mantem através da cobrança das mensalidades.