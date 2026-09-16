Com as eleições se aproximando, você pode acessar seu documento diretamente pelo celular através do aplicativo gratuito e-Título, que reúne dados como zona, seção e certidões eleitorais.
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Baixe o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral nas lojas digitais, informe seus dados cadastrais e realize a validação por reconhecimento facial em um ambiente bem iluminado.
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O documento digital fica salvo na aba "e-Título" com QR Code. Eleitores com biometria e foto no app podem usá-lo como documento oficial para votar.
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Na aba "Onde Votar", é possível conferir o endereço da sua seção eleitoral e acionar a função "Ver Rotas" para encontrar o melhor caminho no dia da eleição.
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Veja o passo a passo para baixar e utilizar o e-Título no celular