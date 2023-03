Altas temperaturas aquecem negócios do setor de serviços em média 35%

Banho de mar, água de côco gelada, mínimo de roupa possível. Essas são algumas das alternativas adotadas pelos baianos para driblar o calor que acompanha os meses de verão, com temperaturas acima de 30ºC. Quando se trata do setor de serviços, nesta época, explode a procura por instalação e manutenção de objetos para deixar o clima mais ameno, como ar-condicionados, ventiladores de teto e piscinas. Em média, os negócios do setor cresceram 35% neste verão.

O GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços no Brasil, identificou um crescimento de 56% na busca por conserto de ar-condicionado na Bahia em janeiro deste ano, quando comparado ao mês anterior. De acordo com Sandya Coelho, diretora de comunicação da plataforma, a Bahia é o estado da região Nordeste que apresentou o maior crescimento na solicitação por serviços de ar-condicionado.

“O mês de janeiro, historicamente, é um período em que as pessoas contratam mais serviços residenciais, seja para conserto, manutenção e pequenos reparos. No caso do ar-condicionado, ainda há a questão do verão, e janeiro acaba sendo a época em que ocorre o pico dos pedidos”, explica Sandya.

Em 2023, tem sido comum ouvir comentários negativos sobre o calor intenso. Pessoas relatam que não conseguem ficar sem os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores ligados, visto que as temperaturas parecem estar mais elevadas do que o normal. De acordo com a meteorologista do Inmet Cláudia Valéria, no entanto, os níveis de calor estão dentro do esperado.

“ É apenas a sensação. Nós temos três estações do ano com temperaturas mais agradáveis e a gente esquece que no verão é mais quente. Todo ano as pessoas dizem que está fazendo mais calor do que nunca mas, quando olhamos as temperaturas, isso não é real”, explica.

A manutenção

O empresário Reinaldo Calixto, dono da RAG Manutenção em Ar Condicionado LTDA, em Salvador, atesta. Segundo ele, no verão, há um aumento de 20% a 30% na procura pelo serviço, que começa a ser mais requisitado ainda em meados de outubro até março. Além da frequência de uso aumentar, devido ao calor intenso, a necessidade de manutenção surge devido ao fato de alguns aparelhos passarem muito tempo desligados.

“A gente vem de estações em que não usam tanto o ar-condicionado, às vezes o aparelho está há muito tempo desligado, coisa que eu não recomendo. As pessoas devem ligar, pelo menos, uma vez na semana, para que não surja essa necessidade de conserto muito grande no verão”, diz Calixto.

Quem também vê o negócio bombar nos meses mais quentes é Danilo de Jesus dos Santos, proprietário da Aqualimp, empresa especializada no serviço de manutenção de piscinas, como limpeza, tratamento e conserto de motores. Além dos contratos fixos de condomínios em Salvador, o negócio também atende outros clientes, e o aumento de procura no verão chega ao patamar de 30% a 40%.

Assim como Reinaldo, o dono da Aqualimp observa que a maior procura pelo serviço no verão, além do calor, é motivada pela ausência de manutenções periódicas ao longo do ano. “É cultural, manter o básico durante a baixa estação e, no verão, há o boom. As pessoas correm para tratar as piscinas, consertar motores, trocar acessórios. A procura é mais corretiva do que a preventiva”, afirma.

Rodrigo Silva Alves vê a procura pelo serviço da sua empresa, SVgarden Serviços Elétricos, crescer em cerca de 50% no verão. Além de podas e jardinagem, o negócio realiza manutenção de ventiladores de teto, uma opção mais em conta para quem não abre mão de espaços frescos.

O empresário presta o serviço para residências e empresas. Segundo ele, a procura pelo serviço nesta época do ano é enorme, já que os clientes acabam deixando para realizar a manutenção muito em cima da hora.

