A possibilidade de trocar um contrato de trabalho com carteira assinada (CLT) por uma contratação como pessoa jurídica (PJ) tem despertado o interesse de profissionais e empresas. A promessa de receber um valor mensal maior pode parecer vantajosa, mas a mudança envolve a perda de direitos trabalhistas, novas responsabilidades financeiras e maior exposição aos riscos de encerramento do contrato.

Mas, afinal, quanto uma empresa precisa oferecer a mais para que um trabalhador aceite deixar a CLT e passar a atuar como PJ? Segundo o economista Edisio Freire, a remuneração precisa considerar não apenas os custos da empresa, mas também os benefícios que deixam de existir e a maior vulnerabilidade do profissional nessa modalidade de contratação.

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Em entrevista ao Portal A TARDE, o especialista explicou que, embora a contratação PJ represente uma redução de custos para muitas empresas, o trabalhador precisa receber uma compensação financeira que justifique a mudança.

Por que a empresa paga menos para contratar um PJ?

Uma das principais diferenças entre os dois modelos está nos encargos e nas obrigações trabalhistas. Na contratação CLT, a empresa precisa considerar despesas relacionadas a férias, 13º salário, FGTS, contribuições previdenciárias patronais, além de possíveis custos com rescisão e passivos trabalhistas.

Já na contratação PJ, a relação ocorre entre duas pessoas jurídicas, com remuneração e condições estabelecidas em contrato. Dessa forma, a empresa deixa de ter parte dos encargos associados a um vínculo formal de emprego.

"Quando você contrata uma PJ, a empresa não tem esses custos. Ela não tem que recolher o FGTS do trabalhador e, dependendo do regime tributário, não vai ter que pagar o INSS patronal e outros encargos. Então, acaba ficando para a empresa mais barato, com menos custos", explica Edisio Freire.

Quanto a mais a empresa deve oferecer para contratar um PJ?

O percentual depende de fatores como o regime tributário da empresa, os benefícios oferecidos ao funcionário e os riscos envolvidos na contratação.

De acordo com Edisio Freire, em uma empresa enquadrada no Simples Nacional, os custos de contratação podem representar aproximadamente 38% a 42% além do salário, considerando as variáveis envolvidas. Já em empresas tributadas pelo lucro presumido ou lucro real, essa diferença pode chegar a aproximadamente 78% a 82%, dependendo da composição dos custos.

Para exemplificar, o economista utiliza o caso de um profissional que recebe R$ 3 mil por mês com carteira assinada.

Em uma empresa do Simples Nacional, para manter um custo aproximado de contratação, a remuneração como PJ poderia ficar na faixa de R$ 4,1 mil a R$ 4,3 mil, considerando uma majoração próxima de 40% a 43%.

Entretanto, esse cálculo representa principalmente a equivalência de custos para a empresa, e não necessariamente uma proposta financeiramente vantajosa para o trabalhador.

"Essa conta que acabei de demonstrar é apenas para fazer a composição de custo, a empresa tendo o mesmo custo e repassando esse custo para benefício do trabalhador, ao invés de pagar ao governo", ressalta.





Para o trabalhador, receber 40% a mais pode não ser suficiente

O economista destaca que existe uma diferença entre o valor necessário para compensar os custos da empresa e aquele que realmente torna a mudança interessante para o profissional.

Isso acontece porque, ao deixar a CLT, o trabalhador perde garantias como 13º salário, férias remuneradas, FGTS e outros benefícios que podem estar previstos no contrato, como auxílio-alimentação e transporte.

Por isso, Edisio Freire avalia que o percentual de aumento precisa ser superior à simples equivalência dos custos empresariais.

"Na ótica do trabalhador, a majoração da remuneração tem que ser mais que proporcional aos custos envolvidos nela", afirma.

Como exemplo, ele cita que, em uma negociação com uma empresa do Simples Nacional, um profissional poderia buscar um aumento de 50% a 60% sobre o salário anterior, em vez de aceitar automaticamente os 40% utilizados na composição de custos da empresa.

A diferença permitiria ao trabalhador ter uma margem financeira para custear despesas que antes eram cobertas pelos direitos e benefícios da contratação formal, além de formar uma reserva para períodos sem remuneração.

CLT ou PJ: quais direitos o trabalhador perde?

Na contratação pela CLT, o profissional tem garantias previstas na legislação trabalhista, como 13º salário, férias remuneradas com adicional de um terço, FGTS e recolhimento previdenciário, além de eventuais benefícios oferecidos pela empresa.

No modelo PJ, a remuneração é estabelecida conforme o contrato de prestação de serviços. O profissional passa a ser responsável pela administração da própria empresa, pelos custos relacionados à atividade e pelo planejamento financeiro necessário para períodos sem trabalho.

"O contrato CLT tem as garantias e os direitos trabalhistas. Já quando você faz a contratação via PJ, é uma relação pessoa jurídica com pessoa jurídica. Você vai receber o valor acordado dentro da relação contratual que estabeleceu", explica o economista.

A mudança também altera a relação com a Previdência Social. O profissional PJ precisa organizar suas contribuições previdenciárias para garantir a cobertura de benefícios, conforme seu enquadramento e as regras aplicáveis.

Trocar CLT por PJ para continuar no mesmo emprego pode ser arriscado

Outro alerta apresentado pelo economista envolve profissionais que deixam a carteira assinada para continuar exercendo exatamente a mesma função, na mesma empresa, mas agora como prestadores de serviço.

Para Edisio Freire, essa mudança exige atenção, principalmente quando o aumento oferecido representa apenas a equivalência dos custos que a empresa tinha anteriormente.

"Deixar de ser CLT para continuar com a mesma relação de trabalho, só que agora em regime de pejotização, pode ser perigoso, pode não ser tão bom para o trabalhador", avalia.

Segundo ele, o profissional pode ter a impressão de que está ganhando mais porque passa a receber um valor bruto mensal superior. Entretanto, sem organização financeira, pode acabar consumindo o dinheiro que deveria ser reservado para substituir o 13º salário, as férias e outras garantias.

"Você vai, na prática, ganhar a mesma coisa, mas tendo mais riscos. Se você não tiver planejamento financeiro, vai consumir todo esse dinheiro mês a mês. No final do ano, não terá o 13º salário porque já o consumiu", alerta.

O cenário pode ser diferente quando o profissional decide empreender de fato, abre sua própria empresa e passa a prestar serviços para diferentes clientes. Nesse caso, a contratação PJ pode representar uma oportunidade de crescimento e expansão profissional.

Como organizar as finanças depois de virar PJ?

A segurança financeira, segundo o economista, não depende exclusivamente do tipo de contrato, mas da maneira como cada pessoa administra seus ganhos e despesas.

Um trabalhador CLT também pode enfrentar dificuldades financeiras se não organizar o orçamento. Da mesma forma, um profissional PJ pode conquistar estabilidade quando administra corretamente os recebimentos, os custos e as reservas.

"Se você tem o contrato PJ e reserva uma parte desse dinheiro para compensar o 13º que não vai ter e as férias, isso vai tornar seu cenário financeiro muito mais confortável", orienta Edisio Freire.

O especialista recomenda que o profissional considere despesas tributárias, custos de manutenção da empresa, contribuições previdenciárias e a formação de uma reserva financeira para emergências e períodos sem prestação de serviços.