Confira as vagas disponíveis no SIMM e SineBahia nesta segunda

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIIM) e o SineBahia oferecem vagas de emprego para diversas áreas nesta segunda-feira, 11.

Candidatos a vagas do SIMM devem agendar o atendimento através do site. Pessoas com deficiência visual devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005. Os atendimentos seguem de forma híbrida, presencial ou remotamente via Whatsapp.

A escolha da modalidade deve ser feita no momento do agendamento.

Já para o SineBahia o candidato não precisa agendar atendimento e deve comparecer em uma das unidades. As senhas são distribuídas conforme disponibilidade de atendimento e por ordem de chegada.

Confira as vagas oferecidas pelo SIMM

Auxiliar de farmácia

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Cuidador de idosos

Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área.

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 vaga

Representante comercial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter Moto ou Carro, CNH A ou B, disponibilidade para viajar, conforme nova Lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI ( micro empreendedor individual )

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Moleiro

Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário R$1.500,00 + benefícios

3 vagas

Técnico de suporte de rede de computadores pleno

Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 4º semestre a noite), seis meses de experiência, ter experiência com manutenção de rede de computadores e segurança da informação.

Salário R$1.757,60 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de expedição

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível Conhecimento de Informática e experiência com controle de estoque

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Motorista de van (vaga exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, curso atualizado de Condutor de Passageiros, Noções de Mecânica Básica e Vivência com Fretamento será um diferencial

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar administrativo (vaga de estágio exclusiva do programa Simm Mulher)

Ensino médio incompleto (cursando a partir do 2º ano a noite), sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento em pacote Office, vaga zoneada para os bairros: Tancredo Neves, Engomadeira, Cabula, Barros Reis e Pirajá

Bolsa a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico de suporte de rede de computadores júnior

Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 2º semestre a noite), seis meses de experiência, ter conhecimento com manutenção de rede de computadores e segurança da informação

Salário R$1.502,23 + benefícios

1 vaga

Técnico em acessório automotivo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A e moto, conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Mecânico à diesel

Ensino médio completo, seis meses de experiência no conserto de equipamentos pesados (guindaste, carretas e caminhão munck) imprescindível CNH B, Curso técnico na área, ter conhecimento em mecânica, hidraúlica e pneumática.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.221,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível conhecimento em Informática.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em rotinas administrativas.

Salário R$1.311,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

10 vagas

Confira as vagas oferecidas pelo SineBahia

VAGAS DE SALVADOR PARA 11/07/2022 ANALISTA DE MARKETING (ESTÁGIO) Ensino Superior cursando Marketing, Publicidade e Propaganda, Design, Cinema ou afins Desejável: Possuir domínio em fotografia, no Pacote Adobe e em redes sociais Bolsa Auxílio 780,00 + benefício 01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) Ensino Superior cursando ADM ou Tecnologia da Informação a partir do 3° semestre Desejável: Conhecimento com Pacote Office Bolsa Auxílio 850,00 + benefício 01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) Ensino Superior cursando ADM, PP, MKT ou Comunicação Social a partir do 2° semestre Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar 6h diárias Desejável: Conhecimento com Pacote Office Bolsa Auxílio 900,00 + benefício 01 VAGA E-COMMERCE (ESTÁGIO) Ensino Superior cursando MKT, Gestão Comercial ou Publicidade e Propaganda Desejável: Conhecimento com Pacote Adobe e redes sociais Bolsa Auxílio 780,00 + benefício 01 VAGA AUXILIAR DE CONTABILIDADE Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com licitações Obrigatório possuir conhecimento com Pacote Office Salário 1.212,00 + benefício 01 VAGA AUXILIAR DE CONTABILIDADE Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir vivência com licitação e conhecimento no Pacote Office Salário 1.212,00 + benefício 01 VAGA AUXILIAR DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Salário 1.516,33 + benefício 01 VAGA CONSULTOR DE VENDAS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir habilidade com vendas internas e externas de serviços, CNH ‘A/B’, veículo próprio (carro ou moto), residir nos bairros próximos à Santa Mônica e conhecimento em Excel Salário 1.210,00 + benefício 03 VAGAS INSTALADOR DE COMUNICAÇÃO VISUAL Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com instalação de material gráfico em fachadas Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens Salário 1.434,30 + benefício 03 VAGAS INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR / INSULFILM Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 03 meses na carteira Salário 1.300,00 + benefício 01 VAGA INSTALADOR DE VIDRO TEMPERADO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira no manuseio de vidro e instalação de esquadrias Salário 1.300,00 + benefício 02 VAGAS MECÂNICO DE AUTOMÓVEL Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘B’ 01 VAGA MECÂNICO DE MOTOCICLETAS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com diagnóstico de motocicletas e abertura de motores 300 cilindradas Salário 1.212,00 + benefício 03 VAGAS MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir vivência com injeção eletrônica Salário 1.500,00 + benefícios 01 VAGA MECÂNICO LÍDER DE EQUIPAMENTOS PESADOS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘C’, conhecimento com Pacote Office e vivência como líder de setor Salário 2.653,25 + benefício 01 VAGA MONTADOR DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA EM ALUMÍNIO Ensino Médio incompleto Experiência mínima de 06 meses na função com montagem de moveis com predominância em alumínio Salário 1.212,00 + benefício 02 VAGAS SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO Ensino Médio incompleto Experiência mínima de 06 meses na carteira com esquadrias de alumínio, e no corte e montagem de peças Salário 1.300,00 + benefício 02 VAGAS SONDADOR DE GEOFÍSICA Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens Salário 1.820,92 + benefício 04 VAGAS TÉCNICO MECÂNICO Ensino Técnico completo em Mecânica Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ 01 VAGA VAGAS EXCLUSIVAS PARA A UNIDADE CAPAZ (SSA - SHOPPING BARRA) PARA 11/07/2022 AUXILIAR FINANCEIRO (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Salário + benefícios que serão informados na entrevista 01 VAGA MANOBRISTA (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Não exige experiência Obrigatório possuir CNH ‘B’ Salário 1.287,94 + benefícios serão informados na entrevista 01 VAGA OPERADOR DE CAIXA (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Salário + benefícios que serão informados na entrevista 01 VAGA VAGAS DE SIMÕES FILHO PARA 11/07/2022 TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (ESTÁGIO) Ensino Superior em curso na área Atividade: Manutenção de computadores/rede 01 VAGA AGENTE DE PORTARIA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Atividade: Serviços de portaria 01 VAGA AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir cursos nas normas regulamentadoras NR10, NR35, manutenção em geral civil, elétrica e hidráulica em edificações 05 VAGAS MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS DE CAMINHÃO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir vivência em manutenção mecânica de caminhões 02 VAGAS AUXILIAR DE PESSOAL Ensino Superior completo em Contabilidade Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir vivência em folha de pagamento e rotina em Departamento Pessoal 01 VAGA VAGAS DE JEQUIÉ PARA 11/07/2022 MECÂNICO INDUSTRIAL Experiência na função com bombas hidráulicas 01 VAGA ELETRICISTA INDUSTRIAL Experiência na função com comandos elétricos 01 VAGA TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO Ensino Técnico completo em Enfermagem do Trabalho Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA TÉCNICO EM ELETRÔNICA Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Eletromecânica Não exige experiência 01 VAGA CONSULTOR DE VENDAS Ensino Médio completo Experiência na função Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ 01 VAGA AUXILIAR DE PIZZAIOLO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA PREPARADOR DE CALÇADOS Ensino Fundamental incompleto Não exige experiência 40 VAGAS VAGAS DE IRECÊ PARA 11/07/2022 DOMÉSTICA Experiência na função Obrigatório residir em Irecê 02 VAGAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE SETOR FINANCEIRO Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA TÉCNICO EM INFORMÁTICA Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA COZINHEIRO(A) Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA AUXILIAR DE COZINHA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 06 VAGAS BALCONISTA EM AÇOUGUE Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA ESTOQUISTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA MAGAREFE Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 02 VAGAS PADEIRO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 02 VAGAS VAGAS DE ILHÉUS PARA 11/07/2022 AUXILIAR DE COZINHA (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Obrigatório apresentar laudo médico atualizado 01 VAGA ATENDENTE DE TELEMARKETING (ESTÁGIO) Ensino Médio cursando 01 VAGA ATENDENTE DE BALCÃO Ensino Médio completo 01 VAGA AUXILIAR DE COZINHA Ensino Médio completo 01 VAGA CHAPEIRO Ensino Fundamental Completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA ORIENTADOR PEDAGÓGICO Ensino Superior completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Ensino Superior completo Experiência na função 01 VAGA ENCANADOR Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir conhecimento avançado no Excel 01 VAGA AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA Ensino Técnico completo Experiência na função com câmeras e alarmes 01 VAGA COZINHEIRO Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA TELHADISTA Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir curso NR35 01 VAGA MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO Ensino Técnico completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA GARÇOM Ensino Médio completo Experiência na função Obrigatório residir na zona sul de Ilhéus 01 VAGA VAGAS DE ITABUNA PARA 11/07/2022 AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função Salário 1.297,62 + benefício 04 VAGAS OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Não exige experiência 01 VAGA ENCARREGADO DE LIMPEZA Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com liderança de equipe 04 VAGAS AUXILIAR DE LIMPEZA PREDIAL Ensino Fundamental Incompleto Experiência mínima de 06 meses com limpeza de fachada de prédio em altura 01 VAGA TÉCNICO EM LABORATÓRIO Ensino Técnico completo em Laboratório Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA CONSULTOR COMERCIAL Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na área 01 VAGA REPRESENTANTE DE VENDAS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses com vendas externas Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e carro ou moto 01 VAGA GERENTE COMERCIAL Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA MECÂNICO MONTADOR Ensino Médio incompleto Experiência mínima de 06 meses na carteira com manutenção de equipamentos industriais 02 VAGAS OPERADOR DE CALDEIRA Ensino Médio incompleto Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA ELETRICISTA INDUSTRIAL Ensino Médio Incompleto Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA JARDINEIRO / OPERADOR DE ROÇADEIRA Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com roçadeira Obrigatório residir em Itabuna 01 VAGA REPRESENTANTE DE VENDAS Ensino Médio completo Não exige experiência Salário 1.212,00 + comissão 40 VAGAS SUPERVISOR DE VENDAS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘B’ Salário 2.029,57 + benefício 01 VAGA TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ Salário 1.265,39 + benefício 48 VAGAS OFFICE BOY Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘A’, conhecimento geográfico da cidade e técnicas de vendas Salário 1.212,00 + benefício 02 VAGAS SUPERVISOR TÉCNICO Ensino Superior completo Experiência mínima de 06 meses na área de telecomunicação Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens Salário 2.029,57 + benefício 01 VAGA ELETRICISTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 03 meses na carteira 01 VAGA PROFESSOR DE CURSO EM MANUTENÇÃO PARA CELULARES Ensino Médio completo Experiência mínima de 01 mês na função com manutenção de celulares 01 VAGA PROFESSOR DE CURSO DE MECÂNICA DE MOTOS Ensino Médio completo Experiência mínima de 01 mês na função com mecânica de motos 01 VAGA MOTORISTA CARRETEIRO Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 03 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘E’ e residir em Itabuna 02 VAGAS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Ensino Técnico completo em Eletrotécnica Não exige experiência Obrigatório residir em Itabuna 02 VAGAS ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS Ensino Superior em Recursos Humanos Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA GARÇOM Ensino Fundamental completo Não exige experiência 01 VAGA AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA COORDENADOR COMERCIAL Ensino Superior completo em Administração, Marketing, ou afins Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA TRABALHADOR RURAL Não exige escolaridade Experiência mínima de 03 meses na carteira 01 VAGA ELETROTÉCNICO Ensino Técnico completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA MOTORISTA CARRETEIRO OPERADOR DE MUNCK Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘E’ 01 VAGA MOTORISTA DE CAMINHÃO OPERADOR DE MUNCK Ensino Médio completo Experiência mínima de 6 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘D’ 01 VAGA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA Ensino Fundamental incompleto Experiência mínima de 03 meses na carteira Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar com altura 01 VAGA OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO EM VENDAS Ensino Médio completo Obrigatório residir em Itabuna 10 VAGAS PROGRAMADOR DE COMPUTADOR / ANALISTA DESENVOLVEDOR Ensino Superior completo em Tecnologia da informação, Análise de Sistemas, Processamento de Dados ou afins Experiência mínima de 06 meses na função com desenvolvimento de programas de computador Obrigatório possuir domínio de linguagem C#, NET, NET Core e no desenvolvimento de plataformas WEB 02 VAGAS VAGAS DE SENHOR DO BONFIM PARA 11/07/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Experiência na função 02 VAGAS AGENTE FUNERÁRIO Ensino Fundamental completo Obrigatório possuir CNH ‘B’ 01 VAGA VENDEDOR INTERNO Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA CONSULTOR COMERCIAL Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 02 VAGAS TÉCNICO DE FIBRA ÓPTICA Ensino Médio completo Experiência na função Obrigatório possuir CNH ‘B’ e carro próprio 01 VAGA AUXILIAR DE FIBRA ÓPTICA Ensino Médio completo Experiência na função com fibras ópticas 02 VAGAS VENDEDOR EXTERNO Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA GERENTE DE RESTAURANTE Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Médio completo Experiência na função Obrigatório possuir conhecimento em setor fiscal e em RH 01 VAGA MOTORISTA ENTREGADOR Ensino Médio completo Experiência na função Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade para realizar viagens 01 VAGA OPERADOR DE FOICE Ensino Fundamental completo Experiência na função 06 VAGAS PROFESSOR DE INGLÊS Ensino Superior completo com licenciatura em Inglês Obrigatório possuir fluência na língua inglesa 01 VAGA INTÉRPRETE DE LIBRAS Ensino Superior completo Experiência na função 01 VAGA VAGAS DE BARREIRAS PARA 11/07/2022 AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Não exige experiência 01 VAGA AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD) Exclusivas para Pessoas com Deficiência Ensino Médio completo Experiência na função 01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com Pacote Excel, CORELDraw e em Tecnologia da Informação 01 VAGA DESIGN GRÁFICO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA AGENTE DE VENDAS E SERVIÇOS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Salário 1.212,00 + comissão 10 VAGAS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 02 VAGAS ATENDENTE DE LOJAS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA AUXILIAR FINANCEIRO Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ 01 VAGA AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA CAMAREIRA DE HOTEL Ensino Fundamental incompleto Experiência mínima de 06 meses na carteira com serviços domésticos 01 VAGA COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA Ensino Fundamental incompleto Experiência mínima de 06 meses na carteira 04 VAGAS COZINHEIRA GERAL Não exige escolaridade Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA DIRETOR DE REDES Ensino Superior completo Experiência mínima de 06 meses na carteira com telecomunicações Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento no pacote MSPower Salário 2.029,57 + benefício 01 VAGA ESTOQUISTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento no pacote MSPower 02 VAGAS GERENTE FINANCEIRO Ensino Superior completo em Administração Experiência na função com Gestão Financeira, Recursos Humanos e Gestão de Contratos 01 VAGA MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 02 VAGAS MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS Não exige escolaridade Não exige experiência 01 VAGA MOTOFRETISTA / MOTOBOY Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘A’ Salário 1.212,00 + benefício 16 VAGAS MOTOFRETISTA ENTREGADOR Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA MOTORISTA DE AMBULÂNCIA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ 01 VAGA MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘B’ Salário 1.300,00 + benefício 03 VAGAS MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINDAUTO MUNCK Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘D’, curso NR11 e disponibilidade para realizar viagens 01 VAGA MOTORISTA ENTREGADOR Ensino Fundamental incompleto Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘D’, curso de Direção Defensiva e disponibilidade para realizar viagens 01 VAGA OFFICE BOY Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘A’ e conhecimento no pacote MSPower Salário 1.212.00 + benefício 02 VAGAS REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO Ensino Médio completo Experiência na função com vendas de pecas automotivas Obrigatório possuir veículo próprio Salário 2.000 01 VAGA SUPERVISOR DE VENDAS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento no pacote MS Power Salário 2.029,57 + benefício 01 VAGA SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAIS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 02 VAGAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM Ensino Superior completo em Enfermagem Não exige experiência 01 VAGA TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO Ensino Técnico completo em Enfermagem Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento no Pacote MSPower, e em Word, Excel e Power Point Salário 1.265,39 + benefício 10 VAGAS TÉCNICO DE INFORMÁTICA Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 01 VAGA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Ensino Técnico completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório possuir registro no conselho de classe e disponibilidade para realizar viagens 01 VAGA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Não exige experiência Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em informática 01 VAGA VENDEDOR PRACISTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 05 VAGAS VAGAS DE TEIXEIRA DE FREITAS PARA 11/07/2022 AUXILIAR DE FATURAMENTO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses em carteira com Excel 01 VAGA OPERADOR DE CAIXA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA VENDEDOR INTERNO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA AUXILIAR DE MECÂNICA Ensino Fundamental completo Experiência mínima de 06 meses na função com injeção eletrônica ou elétrica 01 VAGA OPERADOR DE MOTOSSERRA Ensino Médio completo Experiência mínima de 03 meses na função OBS: O candidato deverá residir no estado do Espírito Santo 05 VAGAS INSTALADOR DE FIBRA ÓPTICA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira Obrigatório CNH “B” 05 VAGAS SUPERVISOR DE FIBRA ÓPTICA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 02 VAGAS ALMOXARIFE Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na carteira 02 VAGAS SOLDADOR Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA TORNEIRO MECÂNICO Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA COZINHEIRA Ensino Fundamental incompleto Experiência mínima de 06 meses na função 01 VAGA VENDEDOR PRACISTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função Obrigatório possuir CNH “A” e veículo próprio 02 VAGAS