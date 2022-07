"Não há o que comemorar", diz doméstica sobre direitos trabalhistas

A doméstica Maria Cristina de Souza, 52, não tem o que comemorar nesta sexta-feira, 22, dia do trabalho doméstico. Apesar dos avanços na legislação quanto a categoria, ela conta que muitas colegas aceitam trabalhar em situações às margens da lei.

“A maioria das trabalhadoras domésticas aceita trabalhar sem carteira assinada e sem o salário mínimo. Às vezes até está precisando. Acho que se existe a lei, então deveria ser cumprida. Tem local onde trabalhamos que dizem que temos horário de almoço, mas fica só de boca. Na prática mesmo, não temos muitos direitos”, relata.

Na área há cerca de 20 anos, ela lamenta que a data e a categoria não sejam mais valorizadas. “Não tenho o que comemorar. Primeiro por ser um dia que ninguém lembra, só lembrei por que você está me informando. Mas ninguém lembra, é raro. Precisa ser lembrado, nós somos trabalhadores como todo mundo”. Sem entrar em detalhes, ela recentemente precisou sair de um emprego e está disponível.

Legislação

A data em homenagem aos trabalhadores domésticos foi firmada há 95 anos, nos Estados Unidos, em referência à luta por condições de trabalho mais justas. No Brasil, a data é simbólica e serve para lembrar o valor do serviço.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o final de 2021, 325 mil profissionais desse setor na Bahia não tinham carteira assinada, o que representa 85% do total, que é de 381 mil pessoas.

Somente em 2015, quando a então presidente Dilma Rousseff (PT) assinou a Emenda Constitucional que tramitava desde abril de 2013, no Congresso Nacional, trabalhadoras e trabalhadores domésticos conquistaram direitos trabalhistas como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com recolhimento de 8% do salário; jornada de trabalho fixada em oito horas diárias e 44 horas semanais; pagamento de horas extras e recebimento de multa por demissão sem justa causa; e intervalo durante o expediente.

Legislação estabelece o mínimo a ser feito por empregadores

O marco, na avaliação do advogado trabalhista Vinicius Rabello, serviu para promover mudança na mentalidade da sociedade quanto aos trabalhadores domésticos e enxergá-los como pessoas de direitos. Em conversa com o A TARDE, ele conta que muitos empregadores não conseguiram fazer essa diferenciação entre vida de família e sujeito de direitos.



“Isso é uma maneira equivocada de se pensar. É não respeitar a dignidade humana daquela pessoa trabalhadora. Isso não cabe mais, nunca coube, agora mais do que nunca. Não podemos tolerar esse tipo de conduta. Quer tratar como membro de família, que faça, mas respeite-o como trabalhador”, disse Rabello.

Somente em 2015 trabalhadores domésticos conquistaram alguns direitos trabalhistas | Foto: Freepik

Ele afirma que o que a legislação estabelece é o mínimo que deve ser praticado por empregadores. “Cumpra esse mínimo. Assina a carteira, dê o direito de férias, limite de jornada, pague o 13º, recolha FGTS, INSS e por aí vai”.

O advogado alerta que, além de verificar se o trabalho é realizado mediante carteira assinada, pagamento correto de salário, limite de jornada e outros pontos legais, é preciso observar o comportamento do trabalhador, que pode indicar possível caso de exploração ou assédio moral.

“É preciso reparar se quando acorda está com disposição ou triste, sem conseguir conviver com a própria família, mostra que vai trabalhar por pura necessidade. Isso pode ser indício de que está sofrendo assédio moral no emprego, que está sendo explorado, que as coisas para ele não estão bem. Cabe aos vizinhos, amigos e familiares terem essa percepção e isso vale não só para o doméstico, mas para o trabalhador em geral”, completou.

Ele pontua ainda que a exploração da mão de obra do empregado doméstico para aferir lucro está errado. “Por exemplo, se D. Maria trabalha para D. Joaquina e D. Joaquina começa a fazer quentinhas para vender e coloca D. Maria para ajudá-la, ela está desvirtuando o trabalho doméstico”.

Outro ponto que merece atenção está na atitude de deixar de assinar carteira devido ao recebimento de benefício do governo. “O empregado que trabalha recebendo o salário e o Bolsa Família pode ser denunciado ao Ministério Público por estar cometendo o crime de receber dinheiro que não deveria. Quando faz isso, outras pessoas deixam de receber, pois não sobra dinheiro”.

Para o futuro, ele torce pelo fim dos casos de irregularidades e exploração. “Que o trabalhador doméstico seja tratado com dignidade. Isso é o que o trabalhador precisa, respeito, garantias legais e condições dignas de trabalho”.