Pais e filhos unem experiências intergeracionais trabalhando juntos

Para alguns pais e filhos, a relação vai além da família e se estende ao trabalho. Entre eles, provavelmente os assuntos neste Dia dos Pais não serão apenas o time ou a banda favorita, devem incluir também negócios. Isso não é tão raro assim, afinal, no Brasil, mais de 90% das empresas têm perfil familiar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conciliar laços sanguíneos e profissionais em um empresa onde pai e filho trabalham juntos não é uma tarefa simples. Pode haver conflitos e resistência, mas também confiança e transparência.

Na JM Gráfica e Editora (@jmgraficaeditora), a história foi e vem sendo passada de pai para filho. Marcos Medeiros aprendeu boa parte do que entende desse mercado com a gráfica de seu pai na Paraíba. Depois veio para Salvador e abriu a sua, há 29 anos. Além dos 15 funcionários, ele tem ao seu lado seu filho Rodrigo, o ajudando na gestão do negócio.

As filhas até tentaram trabalhar junto com o Marcos, mas, segundo Rodrigo, dava briga. Foi ele, que depois de concluir a graduação em ciência da computação, conseguiu se entender com o pai. Formado na área de tecnologia, Rodrigo chegou, em 2006, querendo mudar, trazer inovações para o negócio da família, mas encontrou certa resistência no pai.

“Tem sempre os dois lados. Um que quer mudar muito e o outro que tem o pé atrás. Entrei no negócio quando ele já tinha 15 anos de experiência. Não tem como chegar e mudar tudo. Mas, aos poucos, a gente vai conversando, vai sugerindo uma coisa aqui e outra ali. Hoje a empresa já está mais misturada, mais a cara dos dois”, conta Rodrigo.

Orientador de negócios do Sebrae, Wagner Gomes considera o chamado conflito de gerações um dos principais desafios enfrentados em empresas de pais e filhos. E, de acordo com ele, a pressão geralmente acaba sendo maior para os mais jovens, “que precisam o tempo todo provar que suas ideias valem a pena”.

“Os mais novos querem investir, arriscar e inovar, enquanto os mais velhos tendem a ser mais conservadores, porque a experiência deles foi em um mercado mais fechado. Não tinha rede social, moeda digital, como eles vão querer investir naquilo que não conhecem?”, questiona o especialista.

Na JM, a solução encontrada é o diálogo, que é levado até para casa. Segundo Rodrigo, não tem como não levar assuntos relacionados ao trabalho para o meio familiar. Mas a orientação do especialista é evitar misturar os ambientes. E, além da conversa, Gomes sugere que a empresa desenvolva uma política de condutas, aplique técnicas de administração de conflitos e tenha na gestão alguém externo à família.

“A empresa familiar é a que mais tem conflitos que não se resolvem. É muito difícil demitir um familiar, embora isso não deva ser evitado. A relação nasce na família, então é natural que tenha laços de carinho, mas também de conflitos. Se em empresas normais já tem esse desafio, nas familiares a tendência é ainda maior. Exige uma maturidade muito grande”, afirma o orientador.

A diferença entre as gerações traz também vantagens para os negócios. Rodrigo acredita que a experiência em administração e vendas de seu pai, somada à sua familiaridade com tecnologia e sua empolgação em pesquisar novidades, fizeram diferença no negócio.

No consultório odontológico Ateliê Cangussu & Ferraz (@atelie.cangussu.ferraz) Davi Odilon e Danilo Ferraz, pai e filhos, também trabalham juntos. Eles dividem os mesmos pacientes e, muitas vezes, chegam a atender simultaneamente. Os dois acreditam que trabalhar juntos enriqueceu profissionalmente cada um deles. Enquanto o mais velho contribuiu com sua experiência, o outro apresentou novos materiais, tecnologias e até formas de divulgar o trabalho.

Mas nem sempre foi assim. Danilo lembra que, no início de sua carreira, o pai se sentia preocupado ao encaminhar um paciente para ele e parecer que a decisão era meramente pelo laço familiar. Segundo o filho, foi esse receio e o exemplo do profissional em casa que o fizeram se capacitar ainda mais.

O orientador de negócios do Sebrae reconhece que geralmente os mais jovens vão ter mais dificuldade de ser creditados ou “levados a sério”. Para ele, a saída é fazer como Danilo: procurar se capacitar e agir com profissionalismo. Por outro lado, a orientação do especialista é que os pais não tenham condutas protecionistas e levem suas decisões baseadas no mérito, não nas relações.

No consultório, a hierarquia da relação se inverteu. Depois de mais de 30 anos de experiência na área, Odilon passou a atender na clínica fundada por seu filho. Para Danilo, o desafio está justamente aí: equilibrar a parte técnica, seu lado gestor e a relação de intimidade com o pai.

“Ele a vida toda foi o dono do consultório. Hoje eu sou mais coordenador, eu capto mais pacientes. Essa inversão não foi fácil. Se eu disser que nunca teve conflito, estou mentindo. Tem até hoje, todos voltados para essa transição. São 8h ou 9h juntos no dia, mas a convivência, confiança e respeito vão encaixando tudo”, conta Danilo.

Relação de confiança

Já entre Anna Luísa e Anderson Santos, pai e filha, é a confiança e o conhecimento das habilidades do outro que fazem o trabalho fluir bem. Na startup Sustainable Development & Water For All (@sdwforall), que trabalha com tecnologias para levar água e saneamento a áreas de vulnerabilidade, a hierarquia também se inverte: a filha é uma das sócias e o pai faz parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento.

“Ele é formado em turismo, mas é daqueles que, pela experiência de vida, entende um pouco de tudo. Sabe se o produto vai funcionar, sabe onde achar fornecedor, pensa na logística. É um profissional que, mesmo se não fosse meu pai, eu contrataria”, afirma.

Ainda criança, Anna queria ser cientista e desde então já tinha o pai trabalhando ao seu lado. Foi ele que construiu os primeiros protótipos quando ela começou a desenvolver equipamentos para limpar água, ainda aos 15 anos. A biotecnologista revela que tinha resistência de trabalhar com família, mas seu pai superou as desvantagens. “Com ele, tenho transparência na relação e a confiança. Muitas vezes, preciso que ele negocie, tome algumas decisões. Isso é fundamental”, avalia

Uma relação familiar e profissional como a de Anna e Anderson pode, segundo o especialista do Sebrae, trazer diversos benefícios para o negócio. “Vai facilitar a troca de informações, tirar dúvidas, vai dispensar um processo seletivo, você vai conseguir ser substituído em férias ou em alguma eventualidade sem grandes perdas, vai ter um profissional que veste a camisa da empresa, são muitas facilidades”, cita.