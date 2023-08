Simm oferece 141 vagas de emprego para terça-feira

O Serviço Municipal de Mão de Obra (Simm) oferece 141 vagas de emprego em Salvador para terça-feira, 1º. Os candidatos deverão acessar o site oficial para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Auxiliar administrativo (Programa Jovem Aprendiz)

Ensino superior incompleto em Administração ou áreas afins (estar cursando entre 2º ao 5º sementre a noite), sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento em Informática e carteira limpa, conforme a Lei do Aprendizado a faixa etária é 18 à 22 anos.

Bolsa: R$660,00 + transporte

3 vagas

Motorista de caminhão baú

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH D, disponibilidade para viajar.

Salário R$2.079,71 + benefícios

2 vagas

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: experiência no preparo de salgados.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Arte-educador de rua

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter atuado nas áreas de educação ou prestação de serviços sociais a população.

Salário R$2.393,65 + benefícios

3 vagas

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com rotinas administrativas, financeiro e com compras, conhecimento do pacote Office.

Salário R$1.520,70 + benefícios

1 vaga

Assistente financeiro condominial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com rotinas administrativas e financeiras para condomínio, conhecimento pacote Office.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de hortifruti ou repositor de frios

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de açougue

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

45 vagas

Auxiliar de padaria

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

25 vagas

Operador de loja (vaga exclusiva para o Programa Primeiro Emprego)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em Regime de contratação Intermitente, zoneada somente para moradores de Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

15 vagas

Subgerente de loja (vaga exclusiva do Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência nos ramos de supermercado ou loja de festa, vaga zoneada para Candeias, Simões Filho, Madre de Deus, Fazenda Coutos e Paripe.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Manobrista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B definitiva, veículo próprio, conhecimento de informática, habilidade com veículos automáticos e manuais.

Salário R$1.400,00 + benefícios

4 vagas

Confeiteiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de licitação

Ensino superior incompleto em Administração ou áreas afins (estar cursando a partir do 4º semestre a noite), seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, ter experiência com: licitação, compras públicas e cotação de preço de material, conhecimento pacote Office.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Gerente administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência em TODAS essas áreas: departamento de pessoal, financeira, administrativa e operacional, conhecimento do pacote Office.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico eletricista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e experiência no ramo de energia solar.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico de veículos leves

Ensino fundamental, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Consultor imobiliário

Ensino médio completo, ter conhecimento em informática, empresa oferece gratuitamente curso de Técnicas Imobiliárias, conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).

Comissão

20 vagas

Mecânico de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de depósito

Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

10 vagas