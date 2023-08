Simm oferece 29 vagas de emprego para esta quinta-feira

O Serviço Municipal de Mão de Obra (Simm) oferece 29 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira, 31. Os candidatos deverão acessar o site oficial para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Encarregado de supermercado

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado na liderança no ramo e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário R$2.575,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso ao bairro do IAPI e disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, ter carro próprio, experiência com pessoa jurídica, disponibilidade para viajar.

Salário R$1.644,13 + benefícios

1 vaga

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Topógrafo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso técnico em agrimensura, disponibilidade para viagem.

Salário R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de topógrafo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: conhecimento com solos, disponibilidade para viagem.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de laboratorista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: conhecimento com solos, disponibilidade para viagem.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Laboratorista na área de terraplanagem

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de solos e em pacote Office.

Salário R$2.996,40 + benefícios

1 vaga

Empregada doméstica (vaga exclusiva ao Programa Simm Mulher)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência com forno e fogão.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Corretor de imóveis

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática, empresa oferece bolsa parcial do curso de Técnicas Imobiliárias, conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).

Comissão

6 vagas

Encarregado de turma

Ensino médio completo, seis meses de experiência, informática intermediária, desejável ter atuado na gestão de equipe de higienização hospitalar.

Salário R$2.100,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de açougue

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Chefe de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de barman

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e vaga zoneada para os bairros: Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Boca do Rio, Santa Cruz e Pernambués

.Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de cafeteria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível saber usar o computador.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva pra pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário e ter fácil acesso à Estrada do Coco.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário R$1.320,00 + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

5 vagas