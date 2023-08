Simm oferece 29 vagas de emprego para segunda-feira

O Serviço Municipal de Mão de Obra (Simm) oferece 29 vagas de emprego e estágio em Salvador para segunda-feira, 21. Os candidatos deverão acessar o site oficial para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Atendente de loja de conveniência

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Vidraceiro

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Educador social

Ensino superior cursando Pedagogia, Artes, Teatro ou áreas afins, três meses de experiência, desejável conhecimento em projetos sociais,habilidade em planejamento e atividades socioeducativas.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Caixa de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário R$1.340,00 + benefícios

1 vaga

Atendente comercial (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no pacote office, imprescindível ter trabalhado com vendas.

Salário R$1.320,00 + benefícios

4 vagas

Encanador

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, ter curso na área.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de departamento pessoal

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com sistema Sisqual/ Totvs RM Labore.

Salário R$1.800,00 + beneficios

1 vaga

Coordenador financeiro

Ensino superior completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia, seis meses de experiência, imprescindível: perfil de liderança, vasta experiência na área financeira, a contratação será ou CTPS ou MEI (Micro Empreendedor Individual)

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de depósito

Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Salário R$1.478,00 + benefícios

5 vagas

Atendente de balcão de autopeças

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência atendimento ao público e vendas em vendas de auto peças ou serviços mecânicos.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Confeiteiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico de segurança eletrônica

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B, experiência com instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos de segurança e disponibilidade para viajar.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de caixa

Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da região do bairro da Barra.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Garçom

Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da região do bairro da Barra.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Atendente de cafeteria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível saber usar o computador para projetar os vídeos.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico de manutenção de equipamentos

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com os equipamentos: roçadeira, bombas, compressores, geradores e motores.

Salário R$1.980,00 + benefícios

1 vaga

Assistente de licitação

Ensino superior incompleto em Administração ou áreas afins (estar cursando a partir do 4º semestre a noite), seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com: licitação, edital, compras públicas e cotação de preço de material, conhecimento em pacote Office, desejável CNH B.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em informática.

Salário R$1.459,81 + benefícios

1 vaga