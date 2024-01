Simm oferece 43 vagas para esta quinta-feira; confira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 43 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira, 28. Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Eletromecânico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH AB e curso técnico completo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, vaga zoneada para moradores da Suburbana.

Salário: R$1.841,21 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar administrativo (vaga de estágio e exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou áreas afins (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, habilidade com vendas, conhecimento com cálculos e informática básica.

Bolsa: R$500,00 + benefícios

Vagas: 1

Porteiro hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em hospitais ou clínicas médicas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, curso atualizado na área

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Conferente de mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Atendente de padaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho e em fechamento de loja, experiência em padaria no preparo de pães ou atendimento de balcão em padaria, supermercado ou delicatessen.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário para trabalhar com atendimento ao público e reposição.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de departamento de pessoal

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com folha de ponto, admissão, demissão, férias e e-Social.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Assistente de marketing

Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou Publicidade e Propaganda, seis meses de experiência, conhecimento em Marketing Digital e no Sistema Canva Pró.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.556,33 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário para trabalhar na Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Pasteleiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário para trabalhar na Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Empregado doméstico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Camareira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Alphaville ou Pituba e em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na loja da Paralela, desejável ter trabalhado na área de logística.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 12

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, boa dicção, conhecimento de informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2