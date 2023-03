Simm oferece vagas de emprego para esta sexta-feira; confira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) está com vagas de emprego para esta sexta-feira, 3. Para agendar o atendimento é necessário acessar o site a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida. A escolha acontece no momento do atendimento. Para as vagas que exigem experiência deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Veja as vagas:

Gerente Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área

Salário R$2.200,00 + benefícios

1 Vaga

Enfermeiro

Ensino superior completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter COREN atualizado e ter trabalhado em Unidade de Emergência.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Ajudante de gasista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH A e Moto.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de monitoramento (CFTV)

Ensino médio completo, 6 meses experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, fácil acesso aos bairros de Salvador, curso na área

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Técnico em Segurança do Trabalho

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso na área

Salário R$1.800,00 + benefícios

1 Vaga

Mecânico de Caminhão III

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar e trabalhar tarde/ noite, desejável curso na área

Salário R$2.056,53 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar Jurídico (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto em Direito (estar cursando entre 4º e o 6º semestre a noite), ter conhecimento em informática

Bolsa: 827,48 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Administrativo (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto em Administração (estar cursando entre 4º e o 6º semestre a noite), ter conhecimento em informática, curso na área de RH será um diferencial

Bolsa: 827,48 + benefícios

1 Vaga

Pizzaiolo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Caseiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar e residir em Vilas de Abrantes

Salário R$1 302,00

1 Vaga

Técnico em enfermagem

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter COREN ATIVO e ter trabalhado em Unidade de Emergência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico em eletrotécnica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em sistemas de CFTV, Comandos elétricos e redes, ter curso técnico em Eletrotécnica ou Mecatrônica, CNH A e possuir Moto.

Salário R$1.506,00 + benefícios

1 Vaga

Corretor de Imóveis

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática , empresa oferece bolsa parcial do curso de Técnicas Imobiliárias,Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Comissão

5 Vagas

Recepcionista de Hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Calçada, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Mares, Ondina, Vitória e Pituba

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas