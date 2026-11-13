Grupo A TARDE tem sete reportagens finalistas no 'Prêmio Narrativas que Salvam' do TJBA

O Grupo A TARDE está entre os destaques da segunda edição do Prêmio de Jornalismo Narrativas que Salvam, promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), por meio da Coordenadoria da Mulher. Ao todo, sete trabalhos do A TARDE e do Massa! foram selecionados entre os 28 finalistas da premiação, que recebeu 145 inscrições de profissionais e estudantes de jornalismo.

A relação dos trabalhos selecionados foi publicada ontem, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), por meio do Edital nº 04/2026–CMULHER. Os conteúdos abordam diferentes aspectos do enfrentamento à violência contra as mulheres, com reportagens sobre redes de apoio, violência psicológica, medidas protetivas, autonomia feminina e prevenção do machismo.

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Os finalistas na categoria Reportagem Escrita

Na categoria Profissional – Reportagem Escrita, o A TARDE tem dois trabalhos selecionados: “Projeto de estudantes destacam segurança feminina e inclusão digital na Semana de Ciência e Tecnologia em Salvador”, de Elvira Rosa Soledade Silva, e “Violência doméstica asfixia vida profissional de mulheres na Bahia; entenda”, de Luiza Santos Nascimento.

Pelo Jornal Massa!, concorrem Amanda Souza de Jesus, com “Mulheres que salvam mulheres: as redes de apoio além do Estado”; Jaisa Cruz de Almeida Nunes, com “Violência psicológica faz mulheres duvidarem da própria realidade”; e Maycol Douglas Cunha Cerqueira de Freitas, com “Medida protetiva não basta: Salvador, Conquista e Feira lideram números”.

Os finalistas em Jornalismo Digital e Multiplataforma

Na categoria Profissional – Jornalismo Digital e Multiplataforma, o A TARDE está representado por Priscila Dórea da Silva Portela, com a reportagem “Criar meninos sem machismo: por que especialistas defendem mudar a educação desde a infância”. O Massa! concorre com Rafaela Guimarães Maynard, autora de “Casa da Mulher Brasileira ajuda a notar violência e romper o ciclo”.

Premiação, júri e homenagem a Katia Guzzo

Os trabalhos selecionados integram a lista de 22 produções da categoria profissional, distribuídas em cinco modalidades, além de seis trabalhos universitários. Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação, marcada para o dia 23 de novembro, às 14h, na sede do TJBA, em Salvador.

Com o tema voltado ao enfrentamento da violência contra as mulheres, o prêmio busca reconhecer produções jornalísticas que contribuam para ampliar o debate público, divulgar direitos e fortalecer a rede de proteção.

“A imprensa tem nas mãos uma oportunidade extraordinária: mudar o rumo dessas narrativas. Quando uma reportagem informa uma mulher sobre os seus direitos, mostra onde buscar ajuda ou revela que existe saída, ela pode literalmente salvar uma vida. Os 145 trabalhos inscritos este ano provam que o jornalismo baiano assumiu esse compromisso”, destaca a desembargadora Nágila Brito, coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJBA.

A comissão julgadora é formada pelos jornalistas Zé Raimundo, Magali Paterson, Dori Machado, Adriana Oliveira, Carol Arruda e David Lobo, que também coordena o prêmio. Na ocasião da cerimônia, a jornalista Katia Guzzo receberá uma homenagem especial em reconhecimento aos mais de 30 anos de trajetória.