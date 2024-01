"A margem de erro é mínima", diz técnico da Juazeirense | A TARDE

A Juazeirense terá um jogo decisivo logo no início da temporada 2024. O Cancão de Fogo encara o Moto CLub-MA, neste domingo, 7, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, válido pela primeira eliminatória da Pré-Copa do Nordeste.

Em sua quinta passagem no clube, o técnico Carlos Rabello deu detalhes da preparação da equipe. O comandante prega respeito ao adversário e espera que o time não vacile, já que a partida será em jogo único.

"Primeira competição, o primeiro jogo oficial, a equipe está preparada fisicamente, mentalmente para esse confronto. Quando se trata de jogo único, as atenções tem que estar 100% voltadas exclusivamente para o jogo. Nós não temos margem de erro. Vamos enfrentar uma equipe competitiva, uma equipe que tem uma história, uma equipe grande do estado do Maranhão e sabemos que a margem de erro é mínima", pontuou o treinador.

Confiante no resultado positivo, Rabello conta o apoio do apaixonado torcedor do Cancão no Adauto Moraes.

"A equipe se preparou bem para a competição e eu espero a presença do torcedor possa comparecer ao estádio, nos prestigiar e acreditar nessa equipe com certeza nós vamos dar o resultado", concluiu.

Quem vencer o jogo se classifica para a segunda fase eliminatória. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis. Vale salientar que os mandos de campo foram definidos através do ranking da CBF. Os clubes melhores colocados tem a vantagem de atuar em casa.

O mesmo critério vale para a segunda eliminatória. Os jogos serão realizados no final de semana seguinte, exatamente nos dias 13 e 14 de janeiro.