Adriana Araújo anuncia aposentadoria dos ringues: "Dever cumprido"

A baiana Adriana Araújo pendurou as luvas. Primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica no boxe, nos Jogos de Londres-2012, a lutadora de 40 anos anunciou nas redes sociais que está se aponsentando.

Na postagem, a atleta que também representou o Brasil no Rio de Janeiro, em 2016, agradeceu a todos que participaram da sua trajetória (confira o comunicado completo abaixo).

"Agradeço a todos que acreditaram nos meus sonhos, agradeço também aqueles que desacreditaram, vocês me fizeram querer ir muito além do que era possível. Acima disso, agradeço a mim por ter sempre acreditado na minha capacidade", escreveu a ex-lutadora.

Ela também destacou o caminho aberto para outras mulheres que ingressaram no boxe e fez um balanço positivo da carreira. Além do bronze olímpico, a pugilista conquistou sete títulos panamericanos e foi ouro nos jogos sulamericanos.

"Hoje tenho certeza de apenas um sentimento na minha vida, o de dever cumprido. Graças a Deus conseguir construir uma carreira sólida, com grandes conquistas. Sei que as minhas lutas nunca foram em vão, depois de 22 anos desbravando essa modalidade, fazendo acontecer dentro e fora dos ringues. consigo enxergar as mulheres adquirindo seus espaços. Valeu a pena!", encerrou Adriana.

Veja o comunicado:

Fala meus amigos, passando aqui no meu feed, pra deixar um comunicado.

Hoje encerro a minha caminhada como atleta.

Quero acima de tudo agradecer ao meu Senhor Jesus Cristo, pois bem sei eu, que Ele esteve em todos os momentos dessa jornada.

Quero agradecer ao Boxe por ter me escolhido, por todos os momentos que ele me proporcionou, momentos quais onde ele me mostrou que eu era capaz, e mesmo nos momentos tristes me trouxe alegria.

Agradeço também a todos que acreditaram nos meus sonhos, que tiveram lado a lado comigo, agradeço também aqueles que desacreditaram, vocês me fizeram querer ir muito além do que era possível. Acima disso, agradeço a mim por ter sempre acreditado na minha capacidade. Através desse esporte me tornei uma pessoa melhor, onde passei a me enxergar e acreditar mais, que tudo que eu não podia aos olhos humano, na verdade eu podia.

Hoje tenho certeza de apenas um sentimento na minha vida, o de dever cumprido. Graças a Deus conseguir construir uma carreira sólida, com grandes conquistas.