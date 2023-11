Adversário de Keno é desclassificado e baiano ganha vaga em Paris-2024 | A TARDE

O baiano Keno Marley é mais um brasileiro classificado para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O pugilista nem precisou entrar no ringue nesta quinta-feira, 26, e avançou direto à final da categoria 63,5kg nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, por conta da desclassificação do canadense Bryan Colwell, seu adversário nas semifinais.

Com um corte profundo no supercílio, o canadense não passou no exame médico e foi retirado da disputa. Pelas regras do torneio, como os dois finalistas assegurariam automaticamente uma vaga para seu Comitê Olímpico Nacional (CON), o baiano pôde comemorar o resultado sem lutar.

"Essa luta semifinal, uma situação atípica, ganhei sem lutar, porém lutei muito para chegar aqui nesse classificatório, treinei bastante. Estou feliz também, porque sei que se não fosse dessa forma, seria no ringue também," comentou Keno em declarações ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Assim, Keno Marley se junta a também baiana, Bia Ferreira, além Jucielen Romeu, que asseguraram as vagas na quarta-feira, 25, pelas categorias 60kg e 57kg, respectivamente, após derrotar suas adversárias nas quartas de final. As duas categorias davam quatro cotas em vez de apenas duas, classificando as semifinalistas.

"Ainda estou um pouco aéreo, parece que a classificação não chegou, mas eu estou começando a me situar com isso ainda. Amanhã tem final pan-americana e é um título que eu quero muito, venho treinando desde Lima para isso," explicou o boxeador, que foi prata na categoria 81kg em Lima 2019 e na 86kg do Mundial de 2021, em Belgrado.

O Brasil entra no ringue nesta quinta-feira, 26, em busca de nada menos que 11 finais, e pode assegurar outras nove vagas Olímpicas.