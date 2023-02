Adversário do Vitória, Barcelona busca manutenção na elite do Baianão

O confronto entre Vitória e Barcelona de Ilhéus programado para domingo, 26, às 16h, no Barradão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, promete pegar fogo.

De um lado o Rubro-Negro precisando vencer para seguir na briga por classificação, ainda dependendo de outro resultado, e do outro, a Onça Pintada segue com o objetivo de se livrar de um possível rebaixamento e, quem sabe, manter viva a remota chance de classificar para a semifinal do estadual.

“O nosso objetivo é manter o Barcelona na primeira divisão. É uma equipe que possui uma estrutura muito boa e nos dá condições de trabalho. Na sequência, logicamente, pensamos na classificação. Sabemos que as chances são remotas, mas a gente se agarra nela por menor que seja”, comentou o técnico Paulo Salles em entrevista ao Portal A TARDE.

O Barcelona entra nessa última rodada ocupando a sétima colocação com 9 pontos conquistados. Para se livrar do rebaixamento, a equipe precisa de um empate, desde que o Jacobinense não ganhe sua partida e tire a vantagem de cinco gols da Onça Pintada. Já para se classificar, a equipe precisa vencer o Vitória e ainda torcer para que o Itabuna perca para o Bahia e o Bahia de Feira não ganhe do Jacobinense.

A última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano está programada para domingo, 26, às 16h, com todos os jogos começando no mesmo horário.