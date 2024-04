Agasalhos pretos da Seleção serão doados para a luta antirracista | A TARDE

Os agasalhos pretos utilizados pelos jogadores da Seleção Brasileira no Estádio Santiago Bernabéu, antes do amistoso internacional contra a Espanha, serão doados ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, projeto que monitora, denuncia e propoõe debates sobre os casos de racismo no futebol e no esporte em geral.

LEIA MAIS:



Com direito a seis gols em jogo movimentado, Brasil empata com Espanha



Dorival avalia positivamente início de trabalho na seleção brasileira

Utilizadas na execução dos hinos dos países, a vestimenta foi criada especialmente para o amistoso que tinha como meta alertar sobre a luta contra o racismo. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revelou que os valores revertidos no leilão das peças serão revertidos em prol do combate antirracista.

“Esses agasalhos históricos serão usados na luta antirracista. Vamos doar todas essas peças para a campanha de combate ao racismo no Brasil. Serão leiloados para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol conseguir mais recursos na luta contra o racismo”, disse o presidente da CBF.

Observatório da Discriminação Racial no Futebol foi criado em 2014. A entidade é parceira da CBF com ações de combate ao racismo. Em novembro de 2023, pelo segundo ano consecutivo, a CBF apoiou o Observatório da Discriminação Racial no Futebol na publicação da nona edição do Relatório da Discriminação Racial no Futebol.