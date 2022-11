Agnaldo Liz assume o Atlético de Alagoinhas em sua quarta passagem

Agnaldo Liz retornou ao comando técnico do Atlético de Alagoinhas. O treinador foi confirmado para sua quarta passagem pelo Carcará, atual bicampeão do Campeonato Baiano. Agnaldo estava sem clube desde abril, quando foi desligado do Altos-PI, após dois jogos.

O técnico terá a companhia da comissão técnica que participou da campanha do clube no título baiano de 2022 e teve contrato renovado para 2023. Zé Carijé será o coordenador técnico; Maraílto Jardim, o preparador físico; Naldo Sousa, preparador de goleiros; Rafael Bastos, analista de desempenho; Abraão Silva, roupeiro; e Jacó Silva, massagista do time.

Agnaldo Liz já treinou o Carcará em 2009, 2018, e teve passagens vitoriosas em 2021 e 2022. O técnico também já comandou Fluminense de Feira, Vitória, CSA, Campinense e Sampaio Corrêa, entre outros clubes.