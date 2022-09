Alessandro, Danilo e Liedson voltam ao time corintiano

O técnico Tite deve ter três importantes reforços na equipe titular do Corinthians que enfrenta o Catanduvense, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. Depois de ficarem de fora da vitória sobre o Botafogo, no último sábado, Alessandro, Danilo e Liedson devem ser escalados para este próximo confronto.



Os três jogadores participaram de um treino tático, de ataque contra defesa, na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e foram liberados para o duelo válido pela competição estadual. Alessandro entrou na vaga de Welder, Danilo na de Luis Ramírez e Liedson substituiu Adriano.



Ramírez, aliás, é desfalque certo para a partida, já que estará com a seleção peruana que enfrenta a Tunísia em amistoso nesta quarta. Já Adriano, que segue em busca da melhor forma física, treinou entre os reservas. Assim como o meia Douglas, que também ainda luta para atingir a condição física ideal.



Mas Tite não teve apenas boas notícias nesta segunda-feira. O zagueiro Leandro Castán, ainda se recuperando de problema na panturrilha esquerda, segue fora da equipe. Já o atacante Jorge Henrique, vetado no sábado por causa de dores musculares, realizou apenas um trabalho físico e ainda não se sabe se poderá ser relacionado para o duelo desta quarta. Enquanto isso, Paulo André foi a campo e correu pela primeira vez desde que passou por cirurgia no joelho direito, no dia 1.º de fevereiro.



Assim, o técnico corintiano deve escalar o Corinthians nesta quarta-feira com a seguinte formação titular: Júlio César; Alessandro, Chicão, Wallace e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Willian e Liedson.

