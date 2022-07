América-RN denúncia ataca a ônibus e Jacuipense emite nota de repúdio

Após a partida de ida da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, em que o América-RN venceu o Jacuipense por 1 a 0, me Riachão do Jacuípe, a delegação do time potiguar denunciou ter sido alvo de um ataque por pedra no domingo, 24.

“Mesmo escoltado, o ônibus responsável pelo translado na Bahia foi atacado por pedras na saída da cidade de Riachão do Jacuípe/BA e um estilhaço do vidro frontal superior atingiu sem maiores gravidades o preparador físico Hebert Araújo que, de pronto, foi atendido pelo enfermeiro Thiago Gomes”, diz trecho da nota do América-RN.

Ao saber do ocorrido, o Jacuipense emitiu uma nota oficial repudiando o fato.

“O Esporte Clube Jacuipense repudia todos os atos de violência e lamenta profundamente o episódio noticiado pelo América de Natal, em suas redes sociais, no início desta noite, na saída do ônibus da delegação americana da cidade de Riachão do Jacuípe.

Informamos que já iniciamos a busca pela identificação dos agressores e nos colocamos à disposição das autoridades para contribuir no que for necessário”, diz a nota do Jacuipense.

A diretoria do América-RN ainda pediu para que não fosse revidada a ação no jogo de volta, programado para sábado,30, na Arena das Dunas.

“Por fim, ficam a nossa indignação, o “susto”, prejuízo material da empresa responsável pelo ônibus e o pedido de que tal atitude NÃO SEJA REVIDADA pela NOSSA TORCIDA”.

As duas equipes entram em campo no sábado, 30, para buscar manter vivo o sonho de retornar a Série C do Campeonato Brasileiro.