Ana Marcela Cunha é bronze nos 5km no Mundial do Japão

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de bronze na disputa dos 5km das Águas Abertas em Fukuoka, no Japão. Ela conquistou sua 16ª medalha em Mundiais, sendo sete de ouro, duas de prata e outras sete de bronze.

A campeã do Mundial de Fukuoka foi a alemã Leonie Beck, com o tempo de 59min31s. Ela havia conquistado o ouro na prova dos 10km. A holandesa Sharon van Rouwendaal ficou com a prata, com a marca de 59min32s. Ana terminou a disputa com o tempo de 59min33s.

"Essa medalha vale um ouro para mim, não era nem para eu estar aqui. E eu só tenho muito a agradecer", comentou Ana Marcela após a prova.

Além disso, a brasileira Viviane Jungblut teve uma excelente reação no final da prova e terminou na sexta colocação, melhorando seu desempenho em relação ao Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2022, quando foi a sétima colocada.

Na última sexta-feira, 17, Ana Marcela disputou os 10km e terminou na quinta posição, perdendo a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 por pouco. Somente as três primeiras se garantiram por antecipação nas olimpíadas.