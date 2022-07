Ana Marcela é ouro nos 10km na etapa de Paris do Circuito Mundial

A nadadora baiana Ana Marcela segue acumulando medalhas de ouro na carreira. Neste sábado, 9, ela venceu os 10 km da etapa em Paris da Copa do Mundo de maratona aquática. Na sede dos Jogos Olímpicos de 2024, Ana manteve a liderança no circuito mundial.

A conquista veio em uma prova com tempo de 2h00min33s71. A holandesa Sharon van Rouwendaal chegou em segundo, com um tempo de 2h00min35s77, e a italiana Ginevra Taddeuci completou o pódio, com um tempo de 2h00min35s99. Ana Marcela volta a cair na água neste domingo, 10, no Canal de l'Ourcq, para a disputa do revezamento.

No dia 30 de junho, em Budapeste, capital da Hungria, a baiana já havia conquistado a medalha de ouro nos 25km de águas abertas, a quinta dela na carreira, com um tempo de 5h24min15s0.