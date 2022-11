Antes de despedida, Piqué imita R10 em foto oficial no Barcelona

Ídolo do Barcelona, o zagueiro Gerard Piqué vai encerrar a carreira de jogador de futebol neste sábado, 5, às 17 horas, contra o Almería. Na última sexta-feira, 4, o atleta imitou um gesto característico de Ronaldinho Gaúcho e chamou atenção da imprensa da Espanha.

Durante a foto oficial do elenco para a temporada 2022/23, Piqué juntou as mãos repetindo um gesto eternizado pelo craque brasileiro durante a passagem pela Catalunha.

Segundo o jornal espanhol "As", Piqué teria deixado uma mensagem através da foto. O atleta teve muito sucesso com a camisa do Barcelona e conquistou todos os títulos possíveis, mas encerra a carreira em baixa, após envolvimento em polêmicas, assim como Ronaldinho Gaúcho em 2008.

Piqué surpreendeu os torcedores quando anunciou a aposentadoria na última quinta-feira, 3. O zagueiro finaliza a carreira com a camisa do Barcelona, após conquistar oito títulos do Campeonato Espanhol, sete Copas do Rey, três Ligas dos Campeões e três edições do Mundial de Clubes da Fifa.