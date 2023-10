Ao comando de Ceni, Bahia faz segundo treino visando Flamengo

O Bahia realizou na manhã desta quinta-feira, 21, o segundo treino da semana visando o confronto da 25° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, contra o Flamengo, atual 6° colocado. Desta forma, o elenco tricolor se reuniu no CT Evaristo de Macedo, o treino comandado por Rogério Ceni ficou marcado por foco nas questões táticas.

O clube deseja voltar a vencer após a derrota ocorrida para o Santos, 17°, na segunda-feira, 18, quando a equipe paulista venceu por 2x1 na Arena Fonte Nova. Agora o confronto será fora de casa, no Maracanã. No primeiro turno o Flamengo garantiu os três pontos em cima do tricolor de aço por um placar de 3x2, em Salvador.

No inicio do treino, o elenco foi dividido em dois grupos, parte concentrou-se na academia, enquanto o segundo grupo seguiu para o campo 1, onde fizeram treinamento físico em seis estações.

Com bola rolando no gramado, o elenco foi dividido para iniciar o trabalho com a bola. Posicionados em quadrados, o elenco se dividiu em duelos de trios, com um goleiro de cada lado.

Em seguida os assistentes técnico Charles Hembert e Nelson Simões utilizaram traves de tamanhos variados para realizarem um treinamento técnico com parte do elenco.

No mesmo momento, em outra parte do campo, Ceni e Leandro Macagnan realizaram um trabalho em espaço reduzido, com traves médias e goleiros, focando nos exercícios técnicos e táticos.

Na terceira parte do treino Ceni comandou, em campo aberto, uma sessão tática, começando a avaliar o time titular para o confronto diante do Flamengo.

E falando no jogo contra a equipe carioca, o treinador poderá contar com o reforço do volante Rezende. Entretanto, Cauly segue como dúvida, já que ainda se recupera de uma lesão sofrida no joelho, o meia segue em transição física.

Além da dúvida no meio campo, Ceni demonstrou insatisfação com a defesa, graças aos erros cometidos durante da derrota sofrida contra o Santos. O treinador afirmou que trabalhará para minimizar as falhas.

Bahia e Flamengo se enfrentam no sábado, 30, às 16h. O tricolor Baiano busca distância do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 24 pontos, enquanto o esquadrão de aço soma 25.