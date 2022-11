Aos 74 anos, Felipão anuncia aposentadoria como treinador

Marcado pela conquista do pentacampeonato da Seleção Brasileira em 2002, e pelo 7 a 1 sofrido em 2016 na Copa do Mundo no Brasil diante da Alemanha, o técnico Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, anunciou, aos 74 anos, sua aposentadoria como treinador de futebol.

“Eu vou parar como treinador, o novo comandante deve ser o Paulo Turra, serei o diretor técnico, um cargo novo, que não conheço muito bem, mas que vou procurar aprender o mais rápido possível”, disse o treinador do Athletico Paranaense, em entrevista à Furacão Live.

Com isso, a partida deste domingo, 13, na Arena da Baixada, diante do Botafogo, será a última dele nesta função. Paulo Turra, braço direito do treinador, assume como técnico.

Currículo

Bicampeão brasileiro e da Libertadores, tetracampeão da Copa do Brasil e campão mundial em 2002 com a Seleção Brasileira, Felipão soma um total de 27 títulos na carreira.

Ao todo, foram mais de 40 anos na carreira, 18 clubes e sete seleções pelo mundo. Além disso, o treinador acumula mais de 800 vitórias em sua trajetória.

Este ano, ele levou o Athletico Paranaense à final da Conmebol Libertadores, mas perdeu o título para o Flamengo.