A idade é apenas um número quando a paixão pelo esporte fala mais alto. Aos 80 anos, o nadador Roberto Macedo está prestes a escrever mais um capítulo especial em sua trajetória nas águas: ele será o atleta mais velho a participar da Travessia Mar Grande-Salvador.

Em uma prova que exige preparo físico, resistência e superação, sua presença representa muito mais do que um desafio esportivo. É um exemplo de longevidade, dedicação e amor à natação, mostrando que não existe limite de idade para perseguir objetivos e continuar fazendo história.

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Roberto nada desde a adolescência e começou após o incentivo da irmã mais velha. Depois de uma pausa no início da vida adulta, retornou aos 40 anos para aliviar as dores nas costas e não parou mais. A partir daí, construiu uma trajetória de respeito e conquistas. O nadador foi vencedor de 12 das 13 edições da Travessia Mar Grande-Salvador em sua respectiva categoria.

O retrospecto reforça sua identificação com uma das provas mais tradicionais da natação baiana e ajuda a dimensionar a importância de sua presença em mais uma edição. Agora, aos 80, ele retorna à disputa não apenas como um competidor experiente, mas como alguém que ajudou a construir parte da história da modalidade.

Com bom humor, Roberto lembra das disputas acirradas que travou na Baía de Todos-os-Santos e de como impressionou vários nadadores mesmo com a idade avançada.

“Já ouvi muitas vezes outros nadadores comentando sobre o velhinho, que o velhinho chegou na frente. Eu já ganhei de italiano, de um nadador de Aruba, então eu sou campeão internacional”, brincou.

A participação do experiente nadador exige uma bateria de exames, que já foi realizada, e uma preparação especial. Além dos treinos no mar da Ribeira, ele tem feito atividades na piscina da Vila Militar.

“Eu tenho dito para todo mundo: acho que nunca treinei tanto na minha vida. Quando chego lá na piscina da Vila, o treinador não me dá descanso. Nado, no mínimo, 5 km por treino”, comentou.

Lado professor

A relação de Roberto Macedo com a natação ultrapassa as competições. Ao longo dos anos, o nadador também construiu uma trajetória como professor e incentivador da modalidade em Salvador. Seu trabalho ganhou destaque com a criação do projeto Piscina Salgada, na praia da Ribeira, em 2006. A iniciativa surgiu após o fechamento do Clube de Regatas Itapagipe, onde treinava. Para não interromper as atividades, Roberto encontrou no mar uma alternativa para continuar ensinando e desenvolveu uma estrutura própria de treinamento, utilizando materiais como garrafas PET e tubos de PVC.

“A ideia era delimitar um espaço, porque o clube tinha fechado. Um rapaz que mora aqui perto conseguiu uns tubos para mim e eu comecei a emendar com as garrafas e fiz umas demarcações. Daí, as pessoas foram chegando, eu comecei a ensinar e naturalmente o projeto surgiu. Ensinei crianças que hoje são pais e depois ensinei aos seus filhos. E assim vamos indo”, contou ele.

Orgulhoso de sua trajetória, Roberto é direto ao apontar qual considera o maior prêmio que conquistou ao longo dos anos.

“Acho que o que fica de mais legal são as relações que a gente constrói, a contribuição para a vida do próximo. Isso aí não tem preço”.

Essas relações, inclusive, foram fundamentais para a participação do 'coroa' na prova. Roberto chegou a pensar em desistir de participar e buscar o recorde, mas encontrou apoio de alunos e amigos.

“Pensei em desistir. Alguns amigos foram ficando sem condições de treinar, aí você vai se sentindo sozinho nesse processo. Mas meus alunos e outros amigos que surgiram me deram muita força”, afirmou.

Aos 80 anos, Roberto Macedo está prestes a transformar mais uma braçada em um marco de sua trajetória. Mais do que estabelecer uma marca de longevidade na Travessia Mar Grande-Salvador, sua participação representa a continuidade de uma história construída com dedicação, disciplina e, principalmente, amor pela natação. Entre recordes, conquistas e gerações de alunos que ajudou a formar, o nadador mostra que o tempo não precisa ser um obstáculo para quem ainda tem sonhos a realizar. Quando cruzar a Baía de Todos-os-Santos, Roberto não estará apenas completando mais uma travessia, mas reafirmando uma filosofia de vida que carrega há décadas: enquanto houver disposição e paixão, sempre haverá um novo desafio esperando para ser enfrentado.