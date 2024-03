Após 2023 histórico, presidente do Itabuna lamenta rebaixamento: veja | A TARDE

A temporada atual tinha tudo para ser excelente para o Itabuna Esporte Clube, já que em 2023, após retornar à elite do Campeonato Baiano, a equipe fez campanha histórica ao alcançar às semifinais da competição, ganhando inédita vaga na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D de 2024. Entretanto, devido a uma série de acontecimentos, o destino do Dragão do Sul foi o rebaixamento no Baianão deste ano.

A equipe terminou a primeira fase da competição no último lugar, com apenas seis pontos somados, em nove partidas disputadas. O clube também teve a 2ª pior defesa e ataque do campeonato, sofrendo 16 gols e marcando apenas oito. Além do rebaixamento, o Itabuna ainda sofreu mais um baque, desta vez na Copa do Brasil, ao ser goleado por 8 a 0 para o Nova Iguaçu, no Estádio Mário Pessoa.

Diante deste cenário de crise interna, a equipe de Esportes do Portal A Tarde falou com exclusividade com Rodrigo Xavier, presidente do Itabuna Esporte Clube. Durante a entrevista, o gestor afirmou que o rebaixamento pode ter sido fruto da montagem do elenco de última hora: “Nós estávamos em negociação para formação da nossa SAF. Na realidade, estava tudo bem encaminhado, então nós não esperávamos que tivesse algum tipo de rompimento, que aconteceu em outubro, então nós tivemos pouco tempo”.

No entanto, mesmo com a frustração do processo falho de SAF, Xavier assumiu que a diretoria errou em algumas escolhas: “Mesmo acreditando no elenco que montamos, nós pudemos ver agora que tivemos erros nas escolhas, e dentro disso, o time não correspondeu dentro de campo. Nossas escolhas se mostraram ineficazes, culminando com as derrotas e o rebaixamento"

Devido a esse cenário de crise, o Itabuna corre risco de ficar de fora da Série D deste ano por conta da falta de patrocínios e dos elevados custos de logística. Caso a desistência seja confirmada, a vaga retorna para a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Na tarde desta terça-feira, 5, o presidente do Conselho Deliberativo do Itabuna, Rui Corrêa, e o presidente do Conselho Fiscal, Ivanilson Souza, concederão coletiva de imprensa para refutar acusações sobre o processo de SAF do clube e analisar o desempenho no Baianão de 2024.