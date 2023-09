Após abertura, 1ª Copa da Saúde Vitalmed segue neste sábado

A abertura da 1ª Copa da Saúde Vitalmed em Salvador foi marcada por goleadas no último sábado e, amanhã, 2, os atletas da área de saúde e terceirizados prometem repetir o feito na segunda rodada da competição, no Clube Campomar. Idealizado pelo ex-jogador, apresentador e comentarista esportivo Elizeu Godoy, em comemoração aos 30 anos da Vitalmed, os jogos dete sábado começam às 13h.

Oito equipes participam da competição: Homecoop, Boa Saúde, Vitalmed, Somos Kofre, Vitarecoop, Vitalcare, Mater Dei e Air Liquide. Se classificam para segunda fase as seis primeiras colocadas, que serão divididas em dois grupos com três equipes, passando as duas melhores para as semifinais.

Os primeiros a entrarem em campo neste sábado, às 13h, são as equipes Vitalmed e Vital Care. Por sua vez, a Vitalmed vem de um triunfo na primeira rodada da competição sobre o Mater Dei por 3x1 e ocupa a quarta posição na tabela de classificação. A Vital Care, que perdeu da Air Liquide por 4x2 no jogo de abertura e ocupa o quinto lugar, agora vai em busca do primeiro triunfo no torneio.

Vindo de uma goleada de 4x2 sobre Vital Care no último sábado, a Air Liquid enfrenta o Mater Dei, que buscará o primeiro triunfo na competição, às 14h. Air Liquid ocupa a terceira colocação, enquanto o Mater Dei está em penultimo.

A 1ª Copa da Saúde Vitalmed continua às 15h entre a lanterna do torneio Vitarecoop e a vice líder Homecoop. A Vitarecoop sofreu uma goleada de 7x1 contra a Kofre. Já a Homecoop vem de uma vitória 7x3 no Boa Saúde.

A líder da competição Kofre, que vem de uma goleada por 7x1 sobre a equipe do Vitarecoop, vai jogar contra o Boa Saúde, que vem de uma derrota e ocupa a sexta posição. A partida está marcada para às 16h.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.