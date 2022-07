Após acesso, técnico do Itabuna foca no título da Série B

Classificado para disputar a Série A do Campeonato Baiano de 2023, o Itabuna foca no título da Série B do estadual contra o Jacobinense, em jogos programados para o dia 31 de julho e seis de agosto.

“Tivemos um acesso importante para a cidade, pois havia 10 anos sem participar da Série A. A última vez que disputou uma competição oficial foi em 2015 e essa campanha foi importante para história do clube”, contou o técnico Sérgio Araújo em entrevista ao portal do A tarde.

O treinador conta como conquistar a vaga para a elite do futebol estadual. “Chegamos o time estava fora do G-4. No primeiro momento era entrar no G-4 e classificar depois buscar o acesso e agora que a primeira etapa foi cumprida vamos pensar na final, que ainda temos uma competição e vamos buscar o título, pois a mobilização possa fechar a nossa competição”.

O primeiro encontro entre Itabuna e Jacobinense está programado para domingo,31, às 14h45, no estádio Pedro Caetano, na cidade de Ipiaú.