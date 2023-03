Após encontro, fórmula da Série B é definida com 10 equipes

Com previsão de início no dia 14 de maio, a fórmula de disputa do Campeonato Baiano da Série B de 2023 foi decidida em reunião envolvendo a Federação Bahiana de Futebol (FBF) e os 10 clubes que vão disputar a competição.

O encontro aconteceu na sede da entidade máxima do futebol local, situada em Lauro de Freitas, e contou com a participação do seu Vice-Presidente, Manfredo Lessa, a Diretora de Competições, Taíse Galvão, o Diretor de Registros e Transferências, Felipe Quadros, o Diretor Administrativo e Financeiro, Marcelo Araújo, e o Vice-sePresidente da Ceaf-BA, Vidal Cordeiro, definiu com os clubes a fórmula de disputa e os detalhes para mais uma edição da competição e dos representantes das 10 equipes que vão entrar em campo por duas vagas na elite do futebol estadual.

A Fórmula de disputa também será a mesma utilizada na Série A. Os dez clubes ficaram no mesmo grupo, de número 1, e se enfrentarão em jogos apenas de ida na 1ª fase. Os quatro melhores colocados avançarão para a semifinal.

Na semifinal, o 1º colocado do Grupo 1 enfrentará o 4º colocado do Grupo 1. Já o 2º colocado enfrentará o 3º colocado. Os jogos desta fase acontecerão no sistema de ida e volta. Os dois vencedores após os 180 minutos garantirão as duas vagas na Série A de 2024 e disputarão o título da Série B também em duas partidas. Já os dois últimos colocados da 1ª fase serão rebaixados para a Série C de 2024.

A competição vai contar com a presença de Colo-Colo, Fluminense, Galícia, Grapiúna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Leônico, Unirb e Vitória da Conquista. Ao termino da competição, os dois finalistas garantem o acesso para a 1ª divisão do Baianão de 2024.