Após triunfo, elenco do Bahia se reapresenta já visando o Grêmio | A TARDE

O Bahia voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, 2, após o triunfo por 1x0 na terça-feira, 31, contra o Fluminense, que colocou a equipe tricolor na 14ª colocação, cinco pontos a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Desta forma, o elenco se reuniu no CT Evaristo de Macedo, com participação do atacante Rafael Ratão.

O treino iniciou com ativações na academia. Em seguida, já no campo, os jogadores realizaram um aquecimento com bola.

Na sequência, Ceni dividiu o grupo em dois para uma atividade em campo reduzido, utilizando o golzinho. O foco seguinte foi o aprimoramento de troca de passes e inversão de jogadas.

O atacante Rafael Ratão, que não jogou contra Palmeiras e Fluminense por sentir um desconforto muscular, participou normalmente das atividades com o restante do grupo.

O Bahia fará um último treino antes da viagem para Porto Alegre, na sexta-feira, 3. O confronto diante do Grêmio será no sábado, 4, pela 32ª rodada, na Arena do Grêmio, às 19h30.