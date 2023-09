Após triunfo, jogadores do Bahia se representam aos treinos

Após o triunfo contra o Coritiba por 4x2, na estreia do técncio Rogério Ceni, na última rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Bahia se reapresentaram na manhã deste sábado agora com outro foco, o Santos. A próxima partida será na segunda-feira, 18, às 20h, na Fonte Nova, contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento para Série B.

Antes de irem para o campo de treino, os jogadores da equipe tricolor assistiram um vídeo para analisarem o desempenho na última partida, produzido pela comissão técnica. Em seguida, Rogério Ceni comandou um trabalho de passes e movimentação com participação de todo o grupo.

Ao longo do treino deste sábado, o comandante tricolor fez um treino específico no campo 2 somente com os jogadores que iniciaram a partida contra o Coritiba. Na parte final, com os titulares já liberados, houve uma atividade de ataque contra defesa e finalizações, além de um treino em campo reduzido.

O zagueiro David Duarte e o lateral-direito André e o meia Cauly, fizeram transição com bola sob o comando do fisioterapeuta Thiago Teixeira. Além deles, Ceni também não contará com o volante Rezende, que está suspenso, para a partida contra o Santos. Entretanto, a boa notícia é que o zagueiro Vitor Hugo volta de suspensão e estará disponível para fazer a sua estreia ao comando do novo treinador.

O grupo volta ao trabalho neste domingo, novamente pela manhã, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, marcando a última atividade contra o Peixe.

A partida desta segunda é de extrema importância para a equipe tricolor, que está a quatro pontos do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em caso de mais uma vitória, o Bahia coloca 7 pontos à frente e pode abrir uma folga maior do Z4.