Após voltar a vencer, Jequié já foca no compromisso diante do Vitória | A TARDE

Após duas derrotas seguidas, o Jequié conseguiu se reabilitar no Campeonato Baiano. No último domingo, 28, o Jipão derrotou por 2 a 0 o Atlético de Alagoinhas, no Waldomiro Borges, pela 4ª rodada. Com o resultado, a equipe dá um salto na tabela e se aproxima do G-4, ocupando a 5ª posição, com seis pontos ganhos, um a menos que a Juazeirense, 4ª colocada.

Autor dos gols da vitória do Jequié, o atacante Kaynan era só alegria. Emocionado, ele comentou sobre as dificuldades da partida contra o Carcará, pois a equipe estava na zona de rebaixamento no início da rodada. Ele já projeta a partida contra o Vitória, que será novamente em casa.

"Campo encharcado, jogo difícil, a gente sabia que ia enfrentar uma equipe que estava numa situação parecida com a nossa, até em termos de pontuação. Entramos na zona, terminamos a rodada numa situação totalmente diferente e o sentimento é de gratidão a Deus que tem nos honrado demais. Não é porque a gente ganhou que está tudo certo, nem porque perdeu que tá tudo errado. Mas, vamos pra cima e tentar ganhar do Vitória", disse.

Para o técnico Gabardo Júnior, mesmo com o campo pesado devido as fortes chuvas, o time foi efetivo durante os 90 minutos.

"Acho que foi um jogo equilibrado, onde a gente conseguiu tanto defensivamente quanto ofensivamente ser bem efetivos. Um jogo que o campo hoje prejudicou as duas equipes e soubemos nos adaptar bem ao jogo e aproveitar as chances que a gente teve. Trabalhamos bem no momento que estávamos com a bola, nos defendemos bem quando estávamos sem a bola. Agora é focar bastante, descansar pra quarta-feira fazer um outro grande jogo", explicou.

Jequié é Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 21h30, no Waldomirão. Caso a ADJ derrote o rubro-negro baiano, se igualaria em pontuação com o rubro-negro baiano, que reassumiu a liderança do Baianão, com nove pontos ganhos.

Torcedor do Jipão está de olho no encerramento da rodada

Caso o Jacuipense vença o Itabuna nesta segunda-feira, 29, às 19h15, no Estádio Mário Pessoa em Ilhéus, em jogo que fecha a 4ª rodada, poderá ultrapassar o Jequié na tabela.