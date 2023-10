Arábia Saudita tem caminho livre para sediar Copa do Mundo de 2034 | A TARDE

Após a polêmica decisão da Fifa de sediar a Copa do Mundo de 2030 em seis países de três continentes diferentes (África, América e Europa), a Arábia Saudita lançou oficialmente a candidatura para sediar a edição seguinte, em 2034. O país onde atualmente jogam Neymar e Cristiano Ronaldo, está com o caminho livre para que isso ocorra.

“O desejo da Arábia Saudita de concorrer à Copa do Mundo de 2034 é um reflexo do progresso do reino em todos os setores, o qual emergiu como destino internacional de grandes eventos graças à rica herança cultural, à força econômica e à ambição de seu povo”, declarou o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.



Extraoficialmente, a Fifa realiza um rodízio de continentes como sede da Copa do Mundo. Como a edição de 2030 será disputada na América (do Sul), África e Europa, países destes continentes ficaram impedidos de lançarem candidaturas.



No mesmo comunicado em que detalhou as sedes da Copa do Mundo de 2030, a Fifa também anunciou que está aberta para receber candidaturas para 2034 das nações filiadas à AFC (Ásia) e OFC (Oceania).



Como parte do enorme programa de investimento no futebol, a Arábia Saudita conseguiu atrair grandes estrelas do futebol mundial para sua liga nacional, vai sediar o Mundial de Clubes no fim deste ano e a Copa da Ásia de 2027. Além disso, o governo saudita está cada vez mais próximo da Fifa e a sua escolha como sede da Copa do Mundo de 2034 parece ser só uma questão de tempo.