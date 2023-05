Árbitro da Fifa é escalado para apitar Bahia x Internacional

A CBF definiu Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ), pertencente ao quadro da Fifa, como árbitro central do jogo entre Internacional e Bahia, válido pela 9ª rodada da Série A. Essa será a quarta partida que ele vai apitar na Série A.

O admistrador de empresas terá como assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ), também do quadro da Fifa, e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). O quarto árbitro será Francisco Soares Dias-RS.

Já Daiane Muniz-SP, também da Fifa, será a árbitra de vídeo (VAR), com Silbert Faria Sisquim (RJ) como assistente na cabine do VAR.

Wagner do Nascimento Magalhães vai apitar o segundo jogo do Bahia no Brasileirão. Ele dirigiu a derrota Tricolor para o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada.

O Bahia viaja até Porto Alegre onde enfrenta o Internacional, no próximo domingo, 28, às 16h, no Estádio Beira Rio, pela 8ª rodada. Há três jogos sem vencer, O Esquadrão de Aço ocupa a 13ª colocação, com sete pontos somados.