Argentina fará amistosos com Nigéria e Costa do Marfim | A TARDE

A seleção da Argentina definiu seus dois primeiros amistosos de 2024. A AFA (Associação de Futebol da Argentina) confirmou que Nigéria e Costa do Marfim serão os adversários para os jogos que serão realizados na China, em março.

Os hermanos encaram a Nigéria no dia 18, no estádio Olympics Sports Centre, em Hangzhou. Já no dia 26, uma quinta-feira, a segunda partida contra Costa do Marfim, no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim. As equipes disputam Copa das Nações Africanas.

A AFA buscou marcar amistosos com seleções do primeiro escalão do futebol europeu, contudo as equipes já tinham compromissos agendados. Os amistosos servem como preparação para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho a 13 de julho.