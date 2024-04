Arqueira baiana conquista 5º lugar no Panamericano de Medellin | A TARDE

A arqueira baiana Renata Barros conquistou o quinto lugar da categoria Barebow no Panamericano de tiro com arco, em Medellín, na Colômbia. A competição foi encerrada neste domingo, 14.



Durante as eliminatórias, Renata quebrou o recorde baiano. Sua eliminação aconteceu nas quartas de final, contra a atual líder mundial na categoria, a americana Christina Lyons. A baiana chegou a ganhar um set contra a oponente.

O desempenho de Renata Barros a posiciona como uma das principais competidoras na categoria Barebow e a projeta para futuras conquistas em competições internacionais de tiro com arco. Antes de ir para o Panamericano, a baiana conquistou a medalha de prata no WRE 2024, que ocorreu em Maricá, no final de março.