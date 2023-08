Atacante brasileiro Paollo Madeira morre em acidade de carro no Vietnã

O atacante brasileiro Paollo Madeira, de 27 anos, que jogava pelo Hoang Anh Gia Lai no Vietnã, faleceu em um acidente de carro junto com o auxiliar técnico do time, Duong Minh Ninh, e o médico da equipe, Dao Trong Tri. A tragédia aconteceu em uma estrada do interior do país.

De acordo com a imprensa local, os três estavam voltando de um jogo fora pelo Campeonato Vietnamita, na estrada Ho Chi Minh em direção a Pleiku, a capital da província de Gia Lai. O carro em que estavam foi atingido por dois caminhões, levando ao trágico falecimento do trio no local. A polícia está investigando o que causou o acidente.

Paollo Madeira nasceu em 8 de julho de 1996 e não teve oportunidade de jogar profissionalmente no futebol do Brasil. Ele deu seus primeiros chutes na bola em Portugal, no Imortal DC, um time local. Depois disso, Paollo passou pelo Estrela Amadora e mais tarde pelo Farense, antes de partir para o Vietnã.