Atletas baianos conquistam medalhas e garantem vaga na etapa nacional

A equipe baiana de paranatação e paratletismo chegou a Salvador às 14h deste sábado, trazendo consigo 14 medalhas conquistadas nas Paralimpíadas Escolares realizadas em Brasília esta semana. O evento contou com a participação de mais de 500 atletas da Bahia e de outros nove estados do Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Com as medalhas que ganharam, os sete atletas da Bahia que participaram da competição garantiram sua vaga para a próxima etapa em São Paulo, que será em novembro.

“Retornamos a Salvador com a certeza de mais uma etapa vencida não só pelos resultados, mas, sobretudo, pelo compromisso de cada um do grupo que formou nossa delegação paralímpica escolar – estudantes atletas, professores, técnicos de instituições que atuam com PCDs e do Governo do Estado e familiares. Agora, é focar ainda mais nos treinos para garantirmos uma performance ainda melhor na etapa nacional e também buscar sempre o fortalecimento das políticas públicas inclusivas”, destacou o professor Virgílio Leiro, chefe da delegação da Bahia.

Bárbara Britto, uma atleta da paranatação apoiada pelo Programa FazAtleta, obteve a medalha de ouro em todas as quatro provas em que competiu. Sua colega de equipe na paranatação, Verônica Almeida, ressalta o significado das Paralimpíadas Escolares.

“É uma competição que fortalece muito o movimento paralímpico da Bahia e de todo o Brasil, ficando evidente o valor que tem o esporte na vida desses jovens. Dessa competição, saem os futuros atletas paralímpicos do nosso país”, enfatizou Verônica.

Adelmare Júnior, à frente do Núcleo do Paradesporto da Sudesb, que faz parte da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, esteve presente durante todo o evento em Brasília.

“Foi muito importante ver de perto essa competição. Retorno ainda mais empenhado em fortalecer e ampliar as políticas públicas do paradesporto em nosso estado. O desafio é enorme, mas com a participação e o trabalho conjunto do Estado e das instituições vamos superar os desafios e tornar mais representativo o paradesporto escolar baiano”, observa Júnior, que também é cadeirante.

Os atletas que representaram a Bahia no evento recebem treinamento e suporte de várias instituições, incluindo o Centro de Referência Paralímpica Baiana, o Instituto de Organização Neurológica da Bahia (ION/BA), o Centro de Atendimento Educacional Especializado (Caee) de Vera Cruz, a Federação Brasileira das Instituições de Reabilitação (Febiex – Bahia), o Instituto de Cegos da Bahia e a Fundação José Silveira.

As Paralimpíadas Escolares são promovidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e a delegação baiana recebeu apoio do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação e da Sudesb, para sua viagem à capital federal.

Abaixo, nome dos atletas e medalhas conquistadas:

Bárbara Britto (Jequié), 04 OURO nas provas 50M, 100M livre, 400M e 100M costas;

Daniel Rios (Salvador), 03 OURO na prova salto a distância, arremesso de peso e 400 M livre;

Davy Galvão (Salvador), 01 OURO (arremesso de pelota) + 02 pratas 150 M livre e 60 M livre;

Leandro Galvão (Vera Cruz), 01 OURO, lançamento de disco;

Riquelme Araújo (Jequié), 01 PRATA, arremesso de peso;

Felipe Santos (Salvador), 01 PRATA na prova salto a distância;

Helen Prado (Salvador), 01 BRONZE, salto a distância.