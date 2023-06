Atletas baianos de artes marciais participam de competições nacionais

Neste fim de semana, 49 atletas baianos participam de campeonatos estaduais e nacionais, entre os dias 8 e 12 de junho, em Vitória da Conquista, na Bahia, e na cidade de Curitiba, no Paraná.

Os baianos vão participar do 32º Campeonato Brasileiro de Kickiboxing, que acontece entre os dias 8 e 12, na cidade de Curitiba (PR), nas categorias adulto masculino e feminino. Ontem à noite os atletas seguiram viagem, em condução terrestre.

A Copa Askade De Karatê ocorre entre os dias 10 e 11, na cidade de Vitória da Conquista, no Ginásio de Esportes do Instituto Federal da Bahia (IFBA). O evento tem dois pontos importantes: no primeiro dia acontecerá o exame de graduação para candidatos a faixa preta.

No segundo dia, ocorrerão competições a nível estadual, nas quais cada competidor poderá buscar pontos no ranking e uma vaga na seleção baiana do ano seguinte, que representará a Bahia em competições nacionais.