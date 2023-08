Atletas baianos se classificam para o Sul-americano de Natação

Durante disputa da 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, realziada em Brasília, os nadadores Lízian Simões e Eduardo Mustafá, garantiram suas vagas no Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos 2023. O torneio acontecerá em Santa Fé, Argentina, durante os dias 21 e 27 de setembro.

Com o resultado, o Yacht Clube da Bahia se destaca ainda, sendo o único clube do Nordeste a ter representantes na Seleção Brasileira de Piscina e de Águas Abertas. Os nadadores Lízian Simões e Eduardo Mustafá se unem a Celine Bispo, juntamente com o treinador Murilo Barreto, formando uma equipe de peso. Além disso, a Natação do YCB recebe importante apoio do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, através de convênios que visam a formação de atletas Olímpicos e Paralímpicos.

Confira os resultados da 5° Etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas:

Prova de 10Km:

2º lugar: Luísa Sugimoto • Infantil Feminino;

3º lugar: Felipe Regis • Infantil 2 Masculino;

2º lugar: Ronaldo Zambrano • Sênior Masculino;

3º lugar: Ronaldo Zambrano • Geral Masculino;

3º lugar: Arthur Piloto • Juvenil Masculino;

1º: Lízian Simões • Juvenil Feminino;

Lízian Simões • Classificada para o Sul-Americano;

2º lugar: Yacht Clube da Bahia • Ranking de Clubes.

Prova de 5Km:

1º lugar: Ronaldo Zambrano • Geral Masculino;

2º lugar: Luísa Sugimoto • Infantil Feminino;

3º lugar: Eduardo Mustafá • Juvenil Masculino;

Eduardo Mustafá • Classificada para o Sul-Americano;

3º lugar: Amanda Morena • Júnior Feminino;

3º lugar: Lízian Simões • Juvenil Feminino;

2º lugar: Yacht Clube da Bahia • Ranking de Clubes