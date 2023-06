Atletas do projeto Judô nas Escolas se preparam para campeonato

Cerca de 20 alunos do Projeto Judô nas Escolas estão se preparando para o Circuito Baiano de Judô, que acontece em agosto deste ano. Os atletas selecionados para participar da competição são alunos com idades entre oito e 13 anos, da Escola Municipal Ministro Carlos Santana, em Cajazeiras.

Durante a preparação, os alunos estão participando de treinamentos diários durante a semana e contam com acompanhamento multidisciplinar. “Após um ano de idealização do projeto Judô nas Escolas, resolvemos iniciar um trabalho de base para formar atletas para realizar a primeira competição em nível estadual”, disse o coordenador do projeto, Maicon Moreira.

Ele ainda reforça que o objetivo não é apenas de formar campeões de judô, e sim, da vida. “É importante termos em nosso projeto aquele que vai ser referência na comunidade ou em nosso país, e essa pessoa utilizar o judô como ferramenta social, mudar a sua vida e de outras pessoas”, completou Moreira.

Incentivo ao esporte – Para a competição, os atletas receberão ainda um kit uniforme, contendo um quimono, uma camisa, uma bermuda e uma mochila. Durante os treinos, os atletas da base recebem conteúdos preparatórios práticos e técnicos.

O professor do projeto, Luís Henrique das Virgens, destacou a iniciativa como um grande avanço nas políticas públicas para a capital baiana no fomento ao esporte e desenvolvimento infantil. “Estamos preparando esses atletas com um treinamento de base, quebrando paradigmas e os seus medos. Todos esses alunos podem vencer a competição, pois são alunos inteligentes. Para mim é o início de uma grande história na vida dessas crianças”.

Expectativa dos atletas – Aluna da escola e atleta do projeto, Alana Sampaio, de 10 anos, conta que sempre teve vontade de fazer algum tipo de esporte, mas nunca teve condições por questões financeiras dos pais. “Quando teve a oportunidade aqui na escola de fazer judô, pedi para a minha mãe para me matricular. Fiquei muito feliz. Gosto mais de fazer os rolamentos durante os treinos”.

Um dos atletas que participarão do campeonato em agosto, Luis Miguel Cerqueira, de 11 anos, disse que a expectativa é de se tornar campeão. “Quero usar as habilidades técnicas e vencer”.

Apoiada pelos pais e pela família, Maria Júlia Cardoso, de 11 anos, diz que seu sonho é se tornar uma grande campeã de judô. “Participar dos treinos tem me incentivado muito a estudar mais e ter um grande foco. Sempre quis fazer judô, e hoje tenho a oportunidade. Também irei participar da competição, estou treinando muito para quando chegar no dia, ir para cima e ganhar”.

Projeto – O projeto Judô nas Escolas é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed). Atualmente, são contempladas com a iniciativa 105 crianças de escolas em Cajazeiras e outras 125 de unidades de ensino no bairro da Liberdade.